DRAW_COLOR_BARS - MetaTrader 5용 지표
예시의 지표는 별도의 창에 선택한 종목의 바를 표시합니다.
막대의 색상은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. 지표의 N 매개변수는 수동으로 조정할 수 있도록 external로 만들어집니다(지표의 속성의 대화 상자의 입력 탭). 처음에는 plot1 그래픽 플로팅(DRAW_COLOR_BARS 스타일을 사용)에 #property 컴파일러 지시문을 사용한 8가지 색상 세트가 있었습니다. 그런 다음 색상은 OnCalculate() 함수에서 colors[] 배열에 저장된 14가지 색상 중에서 무작위로 선택됩니다.
기고글에서 MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/348
DRAW_COLOR_ZIGZAG 스타일은 두 지표의 버퍼 값에 따라 다른 색상의 선을 그립니다. 이것은 DRAW_ZIGZAG 스타일의 색상 버전이며 미리 정의된 색상 세트에서 각 라인에 개별 색상을 지정할 수 있습니다.DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW 그리기 스타일은 컬러가 칠해진 화살표(Windings 글꼴의 기호)를 플로팅합니다.
DRAW_COLOR_CANDLES 스타일은 시가, 고가, 저가 및 종가를 포함하는 4개 지표의 버퍼 값을 기반으로 바를 그립니다. 또한 주어진 세트에서 각 바의 색상을 지정할 수 있습니다.EA_OBJPROP_CHART_ID
이 Expert Advisor는 EA 개발에서 OBJ_CHART 객체를 차트와 함께 사용하는 예시입니다. 사용자 지정 색상 설정을 지정하고 지표에 나타 낼 수 있습니다.