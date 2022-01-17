예시의 지표는 별도의 창에 선택한 종목의 바를 표시합니다.



막대의 색상은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. 지표의 N 매개변수는 수동으로 조정할 수 있도록 external로 만들어집니다(지표의 속성의 대화 상자의 입력 탭). 처음에는 plot1 그래픽 플로팅(DRAW_COLOR_BARS 스타일을 사용)에 #property 컴파일러 지시문을 사용한 8가지 색상 세트가 있었습니다. 그런 다음 색상은 OnCalculate() 함수에서 colors[] 배열에 저장된 14가지 색상 중에서 무작위로 선택됩니다.

기고글에서 MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.