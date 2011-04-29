Ставь лайки и следи за новостями
DRAW_COLOR_BARS - индикатор для MetaTrader 5
Пример индикатора, рисующего в отдельном окне бары по указанному финансовому инструменту. Цвет баров меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Входные параметры" в окне свойств индикатора).
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_BARS задается 8 цветов с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[].
См. также статью Стили рисования в MQL5
Стиль DRAW_COLOR_ZIGZAG рисует отрезки разного цвета по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль является цветной версией стиля DRAW_ZIGZAG, то есть позволяет задавать каждому отрезку свой собственный цвет из заранее предопределенного набора цветов.DRAW_COLOR_ARROW
Стиль DRAW_COLOR_ARROW рисует на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.
Стиль DRAW_COLOR_CANDLES, как и DRAW_CANDLES, рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Но кроме этого он позволяет задавать цвет для каждой свечи из заданного набора.Kaufman Volatility
Индикатор волатильности (Kaufman Volatility) по книге Перри Кауфмана "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets".