Пример индикатора, рисующего в отдельном окне бары по указанному финансовому инструменту. Цвет баров меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Входные параметры" в окне свойств индикатора).



Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_BARS задается 8 цветов с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из 14 цветов, хранящихся в массиве colors[].

См. также статью Стили рисования в MQL5