DRAW_COLOR_BARS

因此发布一个链接
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标示例，它为指定商品在单独窗口绘画柱体。
柱体颜色每N个即时价位随机修改一次。指标的参数N被弄作外部参数使得你可以手动调整它（在指标属性对话框的输入标签页）注意对plot1的图形绘制(使用DRAW_COLOR_BARS样式) 起初使用#property编译器指令定义了八个颜色集。然后，在 OnCalculate()函数颜色被从存储在colors数组的14种颜色中随机选取。
参见 MQL5的绘制样式文章.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/348
DRAW_COLOR_ZIGZAG
DRAW_COLOR_ZIGZAG样式使用两个指标缓存数组绘画不同颜色的线条。这是彩色版的DRAW_ZIGZAG样式，并允许你从预定义颜色集中为每条线指定单独的颜色。.DRAW_COLOR_ARROW
DRAW_COLOR_ARROW绘制样式绘画彩色箭头。
DRAW_COLOR_CANDLES
DRAW_COLOR_CANDLES样式（如同DRAW_CANDLES）基于存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。 此外，它可以让你为每个蜡烛指定颜色集中的某个颜色。优化结果的实时可视化
介绍优化结果的实时可视化的实例 (资金曲线动态和EA交易统计参数)。