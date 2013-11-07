DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_ZIGZAG样式使用两个指标缓存数组绘画不同颜色的线条。这是彩色版的DRAW_ZIGZAG样式，并允许你从预定义颜色集中为每条线指定单独的颜色。.

DRAW_COLOR_CANDLES样式（如同DRAW_CANDLES）基于存储开盘价，最高价，最低价和收盘价的四个指标缓存数组的值绘制蜡烛。 此外，它可以让你为每个蜡烛指定颜色集中的某个颜色。

介绍优化结果的实时可视化的实例 (资金曲线动态和EA交易统计参数)。