Indikatoren

DRAW_COLOR_BARS - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Beispiel des Indikators, welcher Bars des angegebenen Finanzinstrumentes in einem separaten Fenster zeichnet.

Die Farben der Bars wechseln zufällig alle N Ticks. Der Parameter N ist als externer Parameter ausgelegt, damit sie ihn manuell verändern können (Wählen Sie hierzu den Reiter 'Eingaben' des Indikator-Eigenschaftenfensters aus.). Beachten Sie, dass anfänglich über die #property compiler directive acht Farben für den plot1 graphical plotting (mit dem DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil) festgelegt werden. Anschließend wird in der OnCalculate() Funktion die Farbe zufällig aus dem Array mit den 14 Farben ausgewählt.

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.

DRAW_COLOR_BARS

DRAW_COLOR_ZIGZAG DRAW_COLOR_ZIGZAG

Der Zeichenstil ABC zeichnet Linien mit unterschiedlichen Farben, basierend auf den Werten von zwei Indikatorspeichern (indicator buffers). Dieses ist die farbliche Version des DRAW_ZIGZAG Zeichenstils. Er erlaubt es, für jede Linie eine individuelle Farbe aus dem vordefinierten Farbset zu verwenden.

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Der ABC Zeichenstil zeichnet farbliche Pfeile (Es handelt sich um Symbole aus dem Schrifttyp Windings).

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Der DRAW_COLOR_CANDLES Zeichenstil (wie auch DRAW_CANDLES) zeichnet Kerzen, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern: Open, High, Low and Close Kurse Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, die Farbe für jede Kerze anzugeben.

Kaufman Volatility Kaufman Volatility

Kaufman Volatility indicator gemäß dem Buch von Perry Kaufman "Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets (Verbesserte Performance in schwankenden Märkten)".