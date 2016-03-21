Ein Beispiel des Indikators, welcher Bars des angegebenen Finanzinstrumentes in einem separaten Fenster zeichnet.



Die Farben der Bars wechseln zufällig alle N Ticks. Der Parameter N ist als externer Parameter ausgelegt, damit sie ihn manuell verändern können (Wählen Sie hierzu den Reiter 'Eingaben' des Indikator-Eigenschaftenfensters aus.). Beachten Sie, dass anfänglich über die #property compiler directive acht Farben für den plot1 graphical plotting (mit dem DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil) festgelegt werden. Anschließend wird in der OnCalculate() Funktion die Farbe zufällig aus dem Array mit den 14 Farben ausgewählt.

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.