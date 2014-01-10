CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DRAW_COLOR_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1356
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM.

Se traza una función sin(x) como un histograma de color en una ventana separada. Se utilizan dos buffers del indicador: el primero contiene los valores de la función sin(x) y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador.

Los colores del histograma, el estilo y el ancho de línea cambian de forma aleatoria después de N=5 ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

Ver también Los estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/343

DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION se utiliza para trazar secciones con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE se utiliza para trazar líneas con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 se utiliza para trazar histogramas de color utilizando dos buffers del indicador, los colores se especifican en el buffer de color.

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

El estilo de dibujo DRAW_COLOR_ARROW traza las flechas de colores (símbolos de la fuente Windings).