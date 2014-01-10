Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM.



Se traza una función sin(x) como un histograma de color en una ventana separada. Se utilizan dos buffers del indicador: el primero contiene los valores de la función sin(x) y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador.

Los colores del histograma, el estilo y el ancho de línea cambian de forma aleatoria después de N=5 ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).

