Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DRAW_COLOR_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1356
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador es una demostración del estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM.
Se traza una función sin(x) como un histograma de color en una ventana separada. Se utilizan dos buffers del indicador: el primero contiene los valores de la función sin(x) y los índices de color son especificados en el segundo buffer del indicador.
Los colores del histograma, el estilo y el ancho de línea cambian de forma aleatoria después de N=5 ticks. Las propiedades iniciales de la representación gráfica Plot1 se definen mediante la directiva del preprocesador #property, además estas propiedades cambian aleatoriamente (ver la función OnCalculate()).
Ver también Los estilos de dibujo en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/343
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_SECTION se utiliza para trazar secciones con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.DRAW_COLOR_LINE
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_LINE se utiliza para trazar líneas con diferentes colores, los colores se especifican en el buffer de color.
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 se utiliza para trazar histogramas de color utilizando dos buffers del indicador, los colores se especifican en el buffer de color.DRAW_COLOR_ARROW
El estilo de dibujo DRAW_COLOR_ARROW traza las flechas de colores (símbolos de la fuente Windings).