Пример индикатора, рисующего в отдельном окне синусоиду в виде разноцветной гистограммы.



Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения синусоиды с периодом bars, второй - индекс цвета отрисовки гистограммы. Цвета участков гистограммы, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.



Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

