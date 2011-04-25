CodeBaseРазделы
Индикаторы

DRAW_COLOR_HISTOGRAM - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего в отдельном окне синусоиду в виде разноцветной гистограммы.

Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения синусоиды с периодом bars, второй - индекс цвета отрисовки гистограммы. Цвета участков гистограммы, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM


DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

Стиль DRAW_COLOR_SECTION рисует разноцветные отрезки, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

Стиль DRAW_COLOR_LINE рисует разноцветные линии, цвета отрисовки линий задаются в буфере цвета.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 рисует разноцветную гистограмму на двух индикаторных буферах, цвет гистограммы указывается в буфере цвета.

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Стиль DRAW_COLOR_ARROW рисует на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.