DRAW_COLOR_HISTOGRAM - индикатор для MetaTrader 5
Пример индикатора, рисующего в отдельном окне синусоиду в виде разноцветной гистограммы.
Для построения используются два индикаторных буфера: первый содержит значения синусоиды с периодом bars, второй - индекс цвета отрисовки гистограммы. Цвета участков гистограммы, толщина и стиль меняются случайным образом каждые N=5 тиков.
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_COLOR_HISTOGRAM свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.
См. также статью Стили рисования в MQL5.
Стиль DRAW_COLOR_SECTION рисует разноцветные отрезки, цвета отрисовки задаются в буфере цвета.DRAW_COLOR_LINE
Стиль DRAW_COLOR_LINE рисует разноцветные линии, цвета отрисовки линий задаются в буфере цвета.
Стиль DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 рисует разноцветную гистограмму на двух индикаторных буферах, цвет гистограммы указывается в буфере цвета.DRAW_COLOR_ARROW
Стиль DRAW_COLOR_ARROW рисует на графике разноцветные стрелки (символы), задаваемые кодом символа из шрифта Windings.