DRAW_COLOR_HISTOGRAM - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstils.
Er zeichnet die sin(x) Funktion als ein farbliches Histogramm in einem separaten Fenster. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Werte der sin(x) Funktion und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert.
Die Farbe des Histogramms, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N=5 Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).
Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/343
Der DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil wird verwendet, um einen Abschnitt mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die Farben werden in einem Farben Speicher (color buffer) definiert.DRAW_COLOR_LINE
Der DRAW_COLOR_LINE Zeichenstil wird verwendet, um eine Linie mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die zu verwendenden Farben müssen in dem Farbspeicher (color buffer) definiert werden.
Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstil wird verwendet, um auf der Basis von zwei Indikatoren farbliche Histogramme zu malen. Die Farben werden definiert in dem Farben-Speicher (color buffer)DRAW_COLOR_ARROW
Der ABC Zeichenstil zeichnet farbliche Pfeile (Es handelt sich um Symbole aus dem Schrifttyp Windings).