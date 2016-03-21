Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstils.



Er zeichnet die sin(x) Funktion als ein farbliches Histogramm in einem separaten Fenster. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Werte der sin(x) Funktion und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert.

Die Farbe des Histogramms, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N=5 Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.