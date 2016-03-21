CodeBaseKategorien
Indikatoren

DRAW_COLOR_HISTOGRAM - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator ist eine Demonstration des DRAW_COLOR_HISTOGRAM Zeichenstils.

Er zeichnet die sin(x) Funktion als ein farbliches Histogramm in einem separaten Fenster. Hier werden zwei Indikatorspeicher (indicator buffers) verwendet: Der Erste enthält die Werte der sin(x) Funktion und in dem Zweiten werden die Farbwerte definiert.

Die Farbe des Histogramms, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N=5 Ticks. Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.).

Schauen Sie auch hier: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM


DRAW_COLOR_SECTION DRAW_COLOR_SECTION

Der DRAW_COLOR_SECTION Zeichenstil wird verwendet, um einen Abschnitt mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die Farben werden in einem Farben Speicher (color buffer) definiert.

DRAW_COLOR_LINE DRAW_COLOR_LINE

Der DRAW_COLOR_LINE Zeichenstil wird verwendet, um eine Linie mit verschiedenen Farben zu zeichnen. Die zu verwendenden Farben müssen in dem Farbspeicher (color buffer) definiert werden.

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstil wird verwendet, um auf der Basis von zwei Indikatoren farbliche Histogramme zu malen. Die Farben werden definiert in dem Farben-Speicher (color buffer)

DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Der ABC Zeichenstil zeichnet farbliche Pfeile (Es handelt sich um Symbole aus dem Schrifttyp Windings).