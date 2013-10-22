请观看如何免费下载自动交易
这个指标例子，在 "数据窗口" 中显示柱线索引。
柱线索引是一组 时间序列, 它意味着当前不完整的柱线索引为 index=0, 最久远的柱线索引值最高。注意指标不绘制任何图形 (DRAW_NONE), 即使事实上已经为第一个图形映射定义了红颜色。
同时参见: MQL5 的绘图风格。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/329
MQL5 向导 - 基于Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）和 CCI 的交易信号。
本节讨论基于 "Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）" K线图模式并由Commodity Channel Index (CCI)指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成MQL5 向导 - 基于Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）和 Stochastic 的交易信号。
本节讨论基于 "Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）" K线图模式并由Stochastic指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成
DRAW_LINE
这个 DRAW_LINE 风格用于将指标缓冲区的数值绘制成线。DRAW_SECTION
这个 DRAW_SECTION 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成线段。