本节讨论基于 "Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）" K线图模式并由Commodity Channel Index (CCI)指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成

本节讨论基于 "Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）" K线图模式并由Stochastic指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成