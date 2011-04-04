При изменении символа графика, на котором находится этот индикатор, происходит изменение символа на всех остальных графиках.

Пусть вам необходимо показывать на графике только часть изображения в каждый момент времени, а ненужную часть просто скрыть. Для этого можно использовать "скользящее окно", или по-другому, прямоугольную область видимости изображения.