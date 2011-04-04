Ставь лайки и следи за новостями
DRAW_NONE - индикатор для MetaTrader 5
Пример индикатора, который показывает в "Окне данных" номер бара, на котором находится мышка.
Нумерация соответствует таймсерии, то есть текущий незавершенный бар имеет нулевой индекс, а самый старый бар имеет самый большой индекс. Обратите внимание, что несмотря на то, что для графического построения №1 указан красный цвет отображения, индикатор ничего не рисует на графике.
См. также статью Стили рисования в MQL5.
При изменении символа графика, на котором находится этот индикатор, происходит изменение символа на всех остальных графиках.
Пусть вам необходимо показывать на графике только часть изображения в каждый момент времени, а ненужную часть просто скрыть. Для этого можно использовать "скользящее окно", или по-другому, прямоугольную область видимости изображения.
Стиль DRAW_LINE рисует заданным цветом линию по значениям индикаторного буфера.DRAW_SECTION
Стиль DRAW_SECTION рисует заданным цветом отрезки по значениям индикаторного буфера.