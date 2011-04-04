CodeBaseРазделы
Индикаторы

DRAW_NONE - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Пример индикатора, который показывает в "Окне данных" номер бара, на котором находится мышка.

Нумерация соответствует таймсерии, то есть текущий незавершенный бар имеет нулевой индекс, а самый старый бар имеет самый большой индекс. Обратите внимание, что несмотря на то, что для графического построения №1 указан красный цвет отображения, индикатор ничего не рисует на графике.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_NONE


