Dies ist ein Beispiel von einem Indikator der die Indizierung von Bars im "Data Window" anzeigt.



Die Indizierung der Bars wird als Set von timeseries, dargestellt, Das heißt dass die aktuelle unvollständige Bar den Index 0 hat, und die Älteste den höchsten Index. Beachten Sie dass dieser Indikator nichts malt (DRAW_NONE), obwohl die rote Farbe für den ersten Punkt definiert wurde.

