거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
DRAW_NONE - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 367
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
다음은 "데이터 창"에 바의 인덱스를 표시하는 지표의 예입니다.
바 인덱싱은 다음과 같이 설정됩니다. 시계열, 이것은 현재 완료되지 않은 바가 index=0이고 가장 오래된 바가 가장 높은 색인값을 가짐을 의미합니다. 표시기는 아무 것도 표시하지 않습니다(DRAW_NONE), 첫 번째 그래픽 플롯의 빨간색이 정의되어 있음에도 불구하고.
MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/329
IFS(반복 함수 시스템)를 사용하여 MQL5에서 프랙탈 생성
cIntBMP 라이브러리는 그래픽 BMP 이미지를 생성합니다 IFS(반복 함수 시스템)를 사용하여 self-simliar fractal 집합을 만들어 사용하는 예를 고려할 것입니다.MQL5 마법사 - 캔들 스틱 패턴에 기반한 거래 신호 + 스토캐스틱
스토캐스틱 지표에 의한 확인과 캔들스틱 패턴을 통한 거래 신호
DRAW_LINE
DRAW_LINE 스타일은 지표의 버퍼 값을 선으로 표시하는 데 사용됩니다.DRAW_SECTION
DRAW_SECTION 그리기 스타일은 지표의 버퍼 값을 섹션으로 표시하는 데 사용됩니다.