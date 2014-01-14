MQL5 Wizard permite crear el código de Asesores Expertos automáticamente. Vea Crear Asesores Expertos listos para usar con el MQL5 Wizard para más detalles.



Aquí vamos a considerar la estrategia basada en el cruce del precio con el indicador de Media Móvil. La estrategia llamada "Signals based on price crossover with MA" (al crear el Asesor Experto automáticamente con el MQL5 Wizard).

Señales de trading:



Compra: cruce ascendente del precio con la media móvil.

Venta: cruce descendente del precio con la media móvil.

La comprobación del incremento/decremento de la media móvil se usará para filtrar señales falsas.

Esta estrategia se implementa en la clase CSignalMA de las Clases de Estrategia de Trading de la biblioteca estándar MQL5 (ubicada en MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh).







Figura 1. Señales de trading basadas en el cruce del precio con la media móvil



Señales de Trade



La estrategia de trading se implementa en la clase CSignalMA, contiene algunos métodos protected para simplificar el acceso a los valores de indicadores y precios:



double MA( int ind) double Open( int ind) double Close( int ind) double StateMA( int ind) double StateOpen( int ind) double StateClose( int ind)

Los valores de precios y de indicadores de la barra 0 (incompleta) pueden variar, por lo que es necesario llevar a cabo la comprobación de las condiciones de trading utilizando los datos de las barras completas (formadas).

1. Apertura de una posición larga

Condiciones para abrir posiciones largas (cruce del precio con MA y comprobación del aumento de la MA), MA=Media Móvil:

Open(1)<MA(1): precio de apertura es inferior a la media móvil;

Close(1)>MA(1): precio de cierre es superior a la media móvil;

MA(1)>MA(2): Comprueba aumento de la media móvil (para filtrar las señales falsas).

bool CSignalMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

2. Cierre de posición larga

Condiciones para cerrar posición larga (cruce del precio con la MA y comprobación de la disminución de la MA), MA=Media Móvil:

Open(1)>MA(1): precio de apertura es superior a la media móvil;

Close(1)<MA(1): precio de cierre es inferior a la media móvil;

MA(1)<MA(2): comprueba el descenso de media móvil (para filtrar las señales falsas).

bool CSignalMA::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





3. Apertura de posición corta

Las condiciones para abrir una posición corta son las mismas que las condiciones de cierre de una posición larga.



bool CSignalMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





4. Cierre de posición corta

Las condiciones para cerrar una posición corta son las mismas que las condiciones de apertura de una posición larga.



bool CSignalMA::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

Creando el Asesor Experto con el MQL5 Wizard



Para crear un robot de trading basado en esta estrategia debe seleccionar "Signals based on price crossover with MA" para las propiedades de señal del Expert Advisor en la opción "Expert Advisor (generate)" de MQL5 Wizard:







Figura 2. Seleccionar "Signals based on price crossover with MA" en MQL5 Wizard



Lo próximo que debe especificar es el algoritmo necesario para trailing stop y el sistema de gestión de capital. El código del Asesor Experto será creado automáticamente, puede compilarlo y verificarlo en el Probador de Estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5.

Resultados de las pruebas



Vamos a considerar una simulación del asesor experto con datos históricos (EURUSD H1, periodo personalizado: 2010.01.01-2011.01.05, MA_Period = 12, MA_Shift = 0).

En la creación del Asesor Experto se seleccionó una gestión de capital con volumen fijo de 0.1 lotes (Trading with fixed trade volume, 0.1), y sin algoritmo de Trailing Stop (Trailing Stop not used).







Figura 3. Resultados de la simulación histórica del Asesor Experto, basada en el cruce del precio con la MA (Media Móvil)



Adjuntos: El fichero SignalMA.mqh con la clase CSignalMA (incluida en la biblioteca estándar MQL5) se encuentra en la carpeta MQL5\Include\Expert\Signal. El fichero crossoverma.mq5 contiene el código, del Asesor Experto, creado con MQL5 Wizard.