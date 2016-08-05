Der Artikel Der MQL5-Assistent: Erstellen von Expert-Systemen ohne Programmierung beschreibt Schritte automatischer Erstellung des Codes eines Expert Advisors mithilfe vom MQL5 Wizard.

Hier erzählen wir über eine Trendstrategie, die auf der Kreuzung des Preises mit dem MA Indikator beruht. Diese Strategie ist im Standardterminal enthalten und heißt "Signals based on price crossover with MA". Handelssignale:



Kauf: wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt.

Verkauf: wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt von oben nach unten kreuzt.

Falsche Signale werden aussortiert, indem es überprüft wird, ob der gleitende Durchschnitt steigt oder sinkt.

Diese Handelsstrategie wird in der Klasse CSignalMA der Standardbibliothek implementiert (platziert in MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh)







Abbildung 1. Handelsignale auf der Basis der Kreuzung des Preises mit MA



Handelssignale



Das Modul mit Handelssignalen nach dieser Strategie wird in der Klasse CSignalMA implementiert. Diese Klasse enthält mehrere geschützte (protected) Methoden, die für Zugang zu Werten von Kursen und Indikatoren verwendet werden:

double MA( int ind) double Open( int ind) double Close( int ind) double StateMA( int ind) double StateOpen( int ind) double StateClose( int ind)

Die Überprüfung der Handelsbedingungen auf einem nicht vollständigen Balken kann häufig zu falschen Signalen führen, denn der Preis (und Indikatorwerte) kann sich ändern.



1. Eröffnen einer Long-Position

Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position:

Open(1)<MA(1): Open liegt unterhalb des gleitenden Durchschnitts;

Close(1)>MA(1): Close liegt oberhalb des gleitenden Durchschnitts;

MA(1)>MA(2): überprüft, ob der gleitende Durchschnitt steigt (falsche Signale ausfiltern).

bool CSignalMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

2. Schließen einer Long-Position

Bedingungen für das Schließen einer Long-Position:

Open(1)>MA(1): Open liegt oberhalb des gleitenden Durchschnitts;

Close(1)<MA(1): Close liegt unterhalb des gleitenden Durchschnitts;

MA(1)<MA(2): überprüfen, ob der gleitende Durchschnitt sinkt (falsche Signale aussortieren).

bool CSignalMA::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





3. Eröffnen einer Short-Position

Die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position und das Schließen einer Long-Position sind gleich.



bool CSignalMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }

4. Schließen einer Short-Position

Die Bedingungen für das Schließen einer Short-Position und Eröffnen einer Long-Position sind gleich.



bool CSignalMA::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

Erstellung eines Expert Advisors auf der Basis von Handelssignalen mithilfe von MQL5 Wizard



Um einen Handelsroboter nach dieser Strategie mithilfe von MQL5 Wizard zu erstellen, wählen Sie "Signals based on price crossover with MA" im zweiten Schritt aus:





Abbildung 2. Auswahl des Moduls in MQL5 Wizard

Geben Sie den gewünschten Typ von Trailing Stop und Kapitalmanagement in den nächsten Schritten an. Der Code des Expert Advisors wird automatisch generiert, er muss kompiliert werden und dann können Sie mit dem Testen anfangen.



Testergebnisse

Die Ergebnisse des Expert Advisors bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 1.1.2010-05.01.2011, MA_period=12, MA_Shift=0).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).







Abbildung 3. Testergebnisse

Die Datei SignalMA.mqh, die die Klasse CSignalMA enthält (welche zur Standardbibliothek MetaTrader 5 gehört) ist im Ordner MQL5\Include\Expert\Signal zu finden.



Der von dem MQL5 Wizard generierte Code für den Expert Advisor ist angehängt als Datei: crossoverma.mq5.

