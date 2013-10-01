MQL5 向导 允许自动创建EA 交易代码。详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易。



这里我们考察基于价格交叉移动平均线指标的策略。该策略名称为“Signals based on price crossover with MA” （当使用MQL5 向导自动创建EA 交易时可看到）。

交易信号：



•买入：价格向上交叉移动平均线。

•卖出：价格向下交叉移动平均线。

检查移动平均线的上升/下降以过滤虚假信号。

这个策略已在CSignalMA类中实现，CSignalMA类是MQL5 标准库的众多交易策略类中的一个（位于MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh）。







图1. 基于价格交叉移动平均线的交易信号



交易信号



交易策略在CSignalMA类实现, 它有一些受保护的方法可简化对指标和价格的访问：



double MA( int ind) double Open( int ind) double Close( int ind) double StateMA( int ind) double StateOpen( int ind) double StateClose( int ind)

（未完成的）柱子的价格和指标值可能会改变，所以必需通过完成的（成形的）柱子的数据去检查交易条件。

1. 多头开仓

多头开仓的条件(价格交叉移动平均线并且检查移动平均线上升):

Open(1)<MA(1)：开盘价低于移动平均线;

Close(1)>MA(1): 收盘价高于移动平均线;

MA(1)>MA(2): 检查移动平均线上升（以过滤虚假信号）。

bool CSignalMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

2. 多头平仓

多头平仓的条件(价格交叉移动平均线并且检查移动平均线下降)

Open(1)>MA(1): 开盘价高于移动平均线；

Close(1)<MA(1):收盘价低于移动平均线；

MA(1)<MA(2): 检查移动平均线下降（以过滤虚假信号）

bool CSignalMA::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





3. 空头开仓

空头开仓的条件和多头平仓的条件一样。



bool CSignalMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





4. 空头平仓

空头平仓的条件和多头开仓的条件一样。



bool CSignalMA::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

使用MQL5向导创造EA 交易



要基于该策略创建交易程序，你需要在 MQL5向导的 "快速创建EA交易" 选项 "中选择信号属性为" Signals based on price crossover with MA":







图2. 在MQL5 向导中选择“Signals based on price crossover with MA”



接下来你必须指定所需要的 移动止损 算法和 货币风险管理系统。EA 交易代码将被自动创建，你可以对它编译然后在MetaTrader 5客户端的策略测试中对其测试。

测试结果



让我们来考察EA交易在历史数据（EURUSD H1，自定义时段：1.1.2010-05.01.2011，MA_period=12,MA_Shift=0）上的回归测试。

在创建EA 交易时，我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。







图3. 基于价格交叉移动平均线的EA交易的历史回归测试结果



附件:定义CSignalMA 类(包含在 MQL5 标准库)的SignalMA.mqh文件位于MQL5\Include\Expert\Signal文件夹中. 文件 crossoverma.mq5 包含了由MQL5向导创建的EA交易代码。