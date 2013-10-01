加入我们粉丝页
MQL5向导 - 基于价格交叉移动平均线指标的交易信号 - MetaTrader 5EA
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
MQL5 向导 允许自动创建EA 交易代码。详细信息参考 使用MQL5 向导快速创建EA交易。
这里我们考察基于价格交叉移动平均线指标的策略。该策略名称为“Signals based on price crossover with MA” （当使用MQL5 向导自动创建EA 交易时可看到）。
交易信号：
- •买入：价格向上交叉移动平均线。
- •卖出：价格向下交叉移动平均线。
- 检查移动平均线的上升/下降以过滤虚假信号。
这个策略已在CSignalMA类中实现，CSignalMA类是MQL5 标准库的众多交易策略类中的一个（位于MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh）。
图1. 基于价格交叉移动平均线的交易信号
交易信号
交易策略在CSignalMA类实现, 它有一些受保护的方法可简化对指标和价格的访问：
double MA(int ind) //返回柱子的移动平均线值 double Open(int ind) //返回柱子的开盘价 double Close(int ind) //返回柱子的收盘价 double StateMA(int ind) //如果均线上升返回正数；均线下降则返回负数 double StateOpen(int ind) //返回开盘价和移动平均线的差值 double StateClose(int ind) //返回收盘价和移动平均线的差值
1. 多头开仓
多头开仓的条件(价格交叉移动平均线并且检查移动平均线上升):
- Open(1)<MA(1)：开盘价低于移动平均线;
- Close(1)>MA(1): 收盘价高于移动平均线;
- MA(1)>MA(2): 检查移动平均线上升（以过滤虚假信号）。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检查多头开仓的条件 (买入) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMA::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration) { price=0.0; sl =0.0; tp =0.0; //--- 价格向上交叉移动平均线，并且移动平均线上升 return(StateOpen(1)<0 && StateClose(1)>0 && StateMA(1)>0); }
2. 多头平仓
多头平仓的条件(价格交叉移动平均线并且检查移动平均线下降)
- Open(1)>MA(1): 开盘价高于移动平均线；
- Close(1)<MA(1):收盘价低于移动平均线；
- MA(1)<MA(2): 检查移动平均线下降（以过滤虚假信号）
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检查多头平仓的条件 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMA::CheckCloseLong(double& price) { price=0.0; //--- 价格向下交叉移动平均线，并且移动平均线下降 return(StateOpen(1)>0 && StateClose(1)<0 && StateMA(1)<0); }
3. 空头开仓
空头开仓的条件和多头平仓的条件一样。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检查空头开仓的条件 (卖出) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMA::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration) { price=0.0; sl =0.0; tp =0.0; //--- 价格向下交叉移动平均线，并且移动平均线下降 return(StateOpen(1)>0 && StateClose(1)<0 && StateMA(1)<0); }
4. 空头平仓
空头平仓的条件和多头开仓的条件一样。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 检查空头平仓的条件 | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMA::CheckCloseShort(double& price) { price=0.0; //--- 价格向上交叉移动平均线，并且移动平均线上升 return(StateOpen(1)<0 && StateClose(1)>0 && StateMA(1)>0); } //+------------------------------------------------------------------+
使用MQL5向导创造EA 交易
要基于该策略创建交易程序，你需要在 MQL5向导的 "快速创建EA交易" 选项 "中选择信号属性为" Signals based on price crossover with MA":
图2. 在MQL5 向导中选择“Signals based on price crossover with MA”
接下来你必须指定所需要的 移动止损 算法和 货币风险管理系统。EA 交易代码将被自动创建，你可以对它编译然后在MetaTrader 5客户端的策略测试中对其测试。
测试结果
让我们来考察EA交易在历史数据（EURUSD H1，自定义时段：1.1.2010-05.01.2011，MA_period=12,MA_Shift=0）上的回归测试。
在创建EA 交易时，我们使用了固定交易量 (固定交易手数, 0.1),未使用移动止损算法 (不使用移动)。
图3. 基于价格交叉移动平均线的EA交易的历史回归测试结果
附件:定义CSignalMA 类(包含在 MQL5 标准库)的SignalMA.mqh文件位于MQL5\Include\Expert\Signal文件夹中. 文件 crossoverma.mq5 包含了由MQL5向导创建的EA交易代码。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/248
