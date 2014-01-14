CodeBaseSecciones
al bolsillo
Ticks - indicador para MetaTrader 5

Este es un ejemplo simple del indicador, que muestra los ticks en una subventana separada.

Utiliza los buffers del indicador estándar, desplazados por la función PlotIndexSetInteger() después de cada tick.

  • Línea roja - Ask.
  • Línea azul - Bid.


