Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ticks - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2524
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este es un ejemplo simple del indicador, que muestra los ticks en una subventana separada.
Utiliza los buffers del indicador estándar, desplazados por la función PlotIndexSetInteger() después de cada tick.
- Línea roja - Ask.
- Línea azul - Bid.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/89
He aquí un ejemplo simple que muestra cómo descargar una página(archivo) de Internet utilizando la biblioteca wininet.dll.Descripción de Errores - ErrorDescription
La biblioteca contiene funciones que devuelven la descripción de los códigos de error en tiempo de ejecución y los códigos de retorno del servidor de trading.
Este código es una plantilla para un Asesor Experto, fue escrito por Valery Mazurenko (notused) para el ATC-2010.MQL5 Wizard - Señales de trading basadas en el cruce del precio con el Indicador de Media Móvil
Vamos a examinar las señales de trading basadas en el cruce del precio con el indicador de media móvil (CSignalMA de la biblioteca estándar MQL5). El código del Asesor Experto basado en esta estrategia se puede generar automáticamente mediante el Asistente para MQL5 (MQL5 Wizard).