O MQL5 Wizard permite criar o código de Expert Advisors automaticamente. Veja Criando Expert Advisors em MQL5 Wizard prontos para uso para mais detalhes.



Aqui vamos considerar uma estratégia baseada no cruzamento de preços com o indicador Moving Average. A estratégia é chamada "Sinais baseados no cruzamento de preços com MA" (ao criar EA automaticamente no MQL5 Wizard).

Os Sinais de Negociação:



Comprar: cruzamento para cima do preço com Moving Average.

Venda: cruzamento para baixo do preço com Moving Average.

A verificação do aumento/diminuição da MA é usada para filtrar sinais falsos.

A estratégia será implementada na classe CSignalMA das classes de Estratégia de Negociação da Biblioteca Padrão MQL5 (localizada em MQL5\Include\Expert\Signal\SignalMA.mqh).







Figura 1. Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Preços com o Indicador Moving Average



Sinais de Negociação



A estratégia de negociação será implementada na classe CSignalMA, na qual possui alguns métodos protegidos para simplificar o acesso em indicadores e valores de preço:



double MA( int ind) double Open( int ind) double Close( int ind) double StateMA( int ind) double StateOpen( int ind) double StateClose( int ind)

O preço e o valor do indicador da barra 0 (incompleta) podem mudar, por isso é necessário executar a verificação das condições comerciais usando a barra finalizada (formada) de dados.

1. Abrindo posição de compra

Condições para abrir uma posição de compra (cruzamento de preço com MA e verificação do crescimento da MA):

Open(1)<MA(1): preço de abertura é inferior a média móvel;

Close(1)>MA(1): preço de fechamento é maior do que a média móvel;

MA(1)>MA(2): verificar aumento da média móvel (para filtrar sinais falsos).

bool CSignalMA::CheckOpenLong( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

2. Fechando posição de compra

Condições para fechar uma posição de compra (cruzamento de preço com MA e verificação do decaimento da MA):

Open(1)>MA(1): preço de abertura é superior a média móvel;

Close(1)<MA(1): preço de fechamento é menor do que a média móvel;

MA(1)<MA(2): verificar decaimento da média móvel (para filtrar sinais falsos).

bool CSignalMA::CheckCloseLong( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





3. Abrindo posição de venda

As condições para abrir uma posição de venda são as mesmas condições para fechar uma posição de compra.



bool CSignalMA::CheckOpenShort( double & price, double & sl, double & tp, datetime & expiration) { price= 0.0 ; sl = 0.0 ; tp = 0.0 ; return (StateOpen( 1 )> 0 && StateClose( 1 )< 0 && StateMA( 1 )< 0 ); }





4. Fechando posição de venda

As condições para fechar uma posição de venda são as mesmas condições para abrir uma posição de compra.



bool CSignalMA::CheckCloseShort( double & price) { price= 0.0 ; return (StateOpen( 1 )< 0 && StateClose( 1 )> 0 && StateMA( 1 )> 0 ); }

Criando um Expert Advisor usando o MQL5 Wizard



Para criar um robô de negociação com base na estratégia que você quer, você precisa escolher as propriedades dos sinais como "Signals based on price crossover with MA" na opção "Creating Ready-Made Expert Advisors" do MQL5 Wizard:







Figura 2. Escolha "Signals based on price crossover with MA" no MQL5 Wizard



O próximo passo você precisa especificar o algorítimo trailing stop e o sistema de gestão de dinheiro e riscos. O código do Expert Advisor será criado automaticamente. Você pode compilar e testar no Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

Testando os Resultados



Vamos considerar o backtesting do Expert Advisor com dados históricos (EURUSD H1, período customizado: 1.1.2010-05.01.2011, MA_period=12, MA_Shift=0).

Na criação do Expert Advisor usamos um volume fixo (Negociação Fixa do Lote, 0.1), algorítimo Trailing Stop não utilizado (Trailing não utilizado).







Figura 3. Resultados históricos do backtesting do Expert Advisor, com base no cruzamento de preços com MA



Anexos: SignalMA.mqh com a classe CSignalMA (inclusa na Biblioteca Padrão MQL5) localizados na pasta MQL5\Include\Expert\Signal. O arquivo crossoverma.mq5 contém o código do Expert Advisor criado, usando o MQL5 Wizard.