MQL5 Wizard - Señales de trading basadas en el cruce del precio con la Media Móvil y confirmadas por ADX - Asesor Experto para MetaTrader 5
- 2814
MQL5 Wizard permite crear el código de Asesores Expertos automáticamente. Vea Crear Asesores Expertos listos para usar con el MQL5 Wizard para más detalles.
Aquí vamos a considerar la estrategia basada en el cruce del precio con el indicador de Media Móvil y confirmando con el indicador ADX. La estrategia llamada "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX" (al crear el Asesor Experto automáticamente con el MQL5 Wizard).
Señales de trading:
- Compra: precio de cierre de la última barra completa es mayor que la media móvil, la media móvil aumenta en la última barra completa y en la actual.
- Venta: precio de cierre de la última barra completa es menor que la media móvil, la media móvil disminuye en la última barra completa y en la actual.
- Para filtrar una señal falsa, se comprueba la fuerza de la tendencia (ADX>ADXmin) y la dirección de la tendencia utilizando los Indicadores de Movimiento Direccional (DI+ y DI-).
Esta estrategia se implementa en la clase CSignalADX_MA.
Figura 1. Señales de trading basadas en el cruce del precio con la Media Móvil y confirmadas por ADX
Señales de Trade
La estrategia de trading se implementa en la clase CSignalADX_MA, contiene algunos métodos protected para simplificar el acceso a los valores de indicadores y precios:
double PlusADX(int ind) // devuelve el valor de la linea DI+ de la barra double MainADX(int ind) // devuelve el valor de la linea principal de la barra double MinusADX(int ind) // devuelve el valor de la linea DI- de la barra double EMA(int ind) // devuelve el valor de la media móvil de la barra double Close(int ind) // devuelve el valor del precio de cierre de la barra double StateADX(int ind) // devuelve la diferencia entre las lineas DI+ y DI- double StateEMA(int ind) // devuelve el valor positivo si aumenta la EMA y negativo si disminuye double StateClose(int ind) // devuelve la diferencia entre el precio de cierre y la media móvil
1. Apertura de una posición larga
Condiciones para abrir posición larga:
- StateEMA(0)>0 y StateEMA(1)>0: media móvil aumenta en la barra actual y en la última completada;
- StateClose(1)>0: el precio de cierre de la última barra completada es mayor que la media móvil;
- MainADX(0)>m_minimum_ADX: el valor ADX de la barra actual es mayor que el valor mínimo especificado (para la verificación de la presencia de tendencia);
- StateADX(0)>0: El DI+ es mayor que el DI- en la barra actual.
//+------------------------------------------------------------------+ //| comprueba condiciones para abrir posición larga (compra) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalADX_MA::CheckOpenLong(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration) { //--- condición 1: media móvil aumenta en la barra actual y en la última completada bool Buy_Condition_1=(StateEMA(0)>0 && StateEMA(1)>0); //--- condición 2: el precio de cierre de la última barra completada es mayor que la media móvil bool Buy_Condition_2=(StateClose(1)>0); //--- condición 3: el valor de ADX de la barra actual es mayor que el valor mínimo especificado (umbral de tendencia) bool Buy_Condition_3=(MainADX(0)>m_minimum_ADX); //--- condición 4: El DI+ es mayor que el DI- en la barra actual bool Buy_Condition_4=(StateADX(0)>0); //--- price=0.0; sl =m_symbol.Ask()-m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Ask()+m_take_profit*m_adjusted_point; //--- verifica todas las condiciones return(Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2 && Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4); }
2. Cierre de posición larga
Condiciones para cerrar posición larga:
- StateEMA(0)<0 y StateEMA(1)<0: media móvil disminuye en la barra actual y en la última completada;
- StateClose(1)<0: el precio de cierre de la barra completa es menor que la media móvil;
- MainADX(0)>m_minimum_ADX: el valor ADX de la barra actual es mayor que el valor mínimo especificado (para la verificación de la presencia de tendencia);
- StateADX(0)<0: El DI- es mayor que el DI+ en la barra actual.
//+------------------------------------------------------------------+ //| comprueba condiciones para cerrar posición larga | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalADX_MA::CheckCloseLong(double& price) { //--- condición 1: media móvil disminuye en la barra actual y en la última completada bool Sell_Condition_1=(StateEMA(0)<0 && StateEMA(1)<0); //--- condición 2: el precio de cierre de la barra completa es menor que la media móvil bool Sell_Condition_2=(StateClose(1)<0); //--- condición 3: el valor de ADX de la barra actual es mayor que el valor mínimo especificado (umbral de tendencia) bool Sell_Condition_3=(MainADX(0)>m_minimum_ADX); //--- condición 4: El DI- es mayor que el DI+ en la barra actual bool Sell_Condition_4=(StateADX(0)<0); //--- price=0.0; //--- verifica todas las condiciones return(Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2 && Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4); }
3. Apertura de posición corta
Las condiciones para abrir una posición corta son las mismas que las condiciones de cierre de una posición larga.
//+------------------------------------------------------------------+ //|comprueba condiciones para abrir posición corta (venta) | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalADX_MA::CheckOpenShort(double& price,double& sl,double& tp,datetime& expiration) { //--- condición 1: media móvil disminuye en la barra actual y en la última completada bool Sell_Condition_1=(StateEMA(0)<0 && StateEMA(1)<0); //--- condición 2: el precio de cierre de la barra completa es menor que la media móvil bool Sell_Condition_2=(StateClose(1)<0); //--- condición 3: el valor de ADX de la barra actual es mayor que el valor mínimo especificado (umbral de tendencia) bool Sell_Condition_3=(MainADX(0)>m_minimum_ADX); //--- condición 4: El DI- es mayor que el DI+ en la barra actual bool Sell_Condition_4=(StateADX(0)<0); //--- price=0.0; sl =m_symbol.Bid()+m_stop_loss*m_adjusted_point; tp =m_symbol.Bid()-m_take_profit*m_adjusted_point; //--- verifica todas las condiciones return(Sell_Condition_1 && Sell_Condition_2 && Sell_Condition_3 && Sell_Condition_4); }
4. Cierre de posición corta
Las condiciones para cerrar una posición corta son las mismas que las condiciones de apertura de una posición larga.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Comprueba condiciones para cerrar posición corta | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalADX_MA::CheckCloseShort(double& price) { //--- condición 1: media móvil aumenta en la barra actual y en la última completada bool Buy_Condition_1=(StateEMA(0)>0 && StateEMA(1)>0); //--- condición 2: el precio de cierre de la última barra completada es mayor que la media móvil bool Buy_Condition_2=(StateClose(1)>0); //--- condición 3: el valor de ADX de la barra actual es mayor que el valor mínimo especificado (umbral de tendencia) bool Buy_Condition_3=(MainADX(0)>m_minimum_ADX); //--- condición 4: El DI+ es mayor que el DI- en la barra actual bool Buy_Condition_4=(StateADX(0)>0); //--- price=0.0; //--- verifica todas las condiciones return(Buy_Condition_1 && Buy_Condition_2 && Buy_Condition_3 && Buy_Condition_4); }
Creando el Asesor Experto con el MQL5 Wizard
Para crear un robot de trading basado en esta estrategia debe seleccionar "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX" para las propiedades de señal del Expert Advisor en la opción "Expert Advisor (generate)" de MQL5 Wizard:
Figura 2. Seleccionar "Signals based on price crossover with MA confirmed by ADX" en MQL5 Wizard
Lo próximo que debe especificar es el algoritmo necesario para trailing stop y el sistema de gestión de capital. El código del Asesor Experto será creado automáticamente, puede compilarlo y verificarlo en el Probador de Estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5.
Resultados de las pruebas
Vamos a considerar una simulación del asesor experto con datos históricos (EURUSD H1, periodo personalizado: 2010.01.01-2011.01.05, PeriodADX=33, MinimumADX=22, PeriodMA=39, StopLoss=400, TakeProfit=900).
En la creación del Asesor Experto se seleccionó una gestión de capital con volumen fijo de 0.1 lotes (Trading with fixed trade volume, 0.1), y sin algoritmo de Trailing Stop (Trailing Stop not used).
Figura 3. Resultados de la simulación histórica del Asesor Experto, basada en el cruce del precio con la MA (Media Móvil) y confirmada por ADX
Adjuntos: El fichero SignalADX-MA.mqh con la clase CSignalADX_MA se encuentra en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include\Expert\Signal.
El fichero ma_crossover_adx.mq5 contiene el código, del Asesor Experto, creado con MQL5 Wizard.
