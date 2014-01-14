CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Exp5-VirtualTradePad para mt5 v 4 (Versión de Concurso) - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladislav Andruschenko
Publicado:
Actualizado:
Exp5-VirtualTradePad para mt5 


Este Asesor Experto esta diseñado para el Concurso Mejor Panel de Control en MQL5

 Pestaña Pos - Gestión de la Posición
Pestaña Ord - Gestión de las Ordenes




  Pestaña INFO - Información del símboloPestaña Ind - Información sobre señales
 Pestaña Func - Funciones




El Panel de Control ofrece las siguientes posibilidadess: buy, sell, buystop, buylimit, sellstop, selllimit, cerrar, eliminar, modificar, tralling stop


Instalación:

Para comenzar, copie el archivo comprimido en la carpeta del termina y extraiga todos los archivos.

Ejecución:

Localice el Asesor Experto Exp5-VirtualTradePad en la "Ventana del Navegador":

Ajustes del terminal cliente:


Parámetros de entrada:


La lista de símbolos operativos (hasta 6) puede se especificada en los parámetros de entrada del Asesor Experto.

El Panel:


 

Pestañas de Control:

Pestaña POSICIONES

La pestaña Posiciones permite gestionar las posiciones


  • Lotes - Establece el volumen (en lotes). El volumen de operaciones puede ser aumentado/disminuido usando los botones +-, se utilizará el paso mínimo permitido. No permitirá establecer un valor, menor que el lote mínimo permitido.
  • COMPRA- Coloca una orden de Compra (al precio Ask)
  • VENTA- Coloca una orden de Venta (al precio Bid)
  • INVERTIR - Invierte la posición, no establece los niveles de Stop
  • CERRAR - Cierra todas las posiciones
  • TakeProfit / StopLoss - Establece los niveles de Take Profit y Stop Loss levels para la posición.
  • El valor de Take Profit/Stop Loss puede ser aumentado utilizando el botón . No es posible establecer valores, menores que los establecidos en el servidor.
  • Si se presiona + el nivel de Take Profit se establece en el mínimo permitido. Si TakeProfit/StopLoss=0, el valor se muestra en color rojo
  • Si TakeProfit/StopLoss no es cero, su color es verde.
  • MODIFICAR - Modifica rápidamente los parámetros de la posición (establece SL/TP). También permite eliminar los stops o modificarlos.
  • Tralling - Realiza el Trailing Stop de la posición.
  • Botón de Tralling habilita el Trailing Stop para el símbolo actual, haga click de nuevo si desea deshabilitarlo.
  • Si el nivel de Trailing Stop no es cero, el valor se muestra en color verde

  • El nivel de Trailing Stop puede ser aumentado utilizando los botones . Los valores están limitados por el stop mínimo, establecido en el servidor. Si establece 0 presiona +, el valor del nivel de Trailing Stop será igual al mínimo permitido. Si el nivel de Trailing Stop = 0, el valor se muestra en color rojo

  • - Panel de selección de símbolos
  • - Información sobre la posición
  •   Por ejemplo, Dirección, Volumen, Precio de Apertura/Beneficio.
  • Para las posiciones cortas el símbolo se muestra en color rojo:
  • Para posiciones largas el símbolo se muestra en color verde:   


Pestaña Ordenes 

Esta pestaña permiter operar mediante órdenes pendientes



 

  • Orden LS - Valor mínimo permitido de stop para órdenes pendientes (en puntos).
  • TakeProfit - Take Profit de las ordenes pendientes (en puntos)
  • StopLoss - Stop Loss de las órdenes pendientes
  • Lots - Volumen de las órdenes pendientes
Tipos de Orden:
  • BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT
  • ELIMINAR - Elimina todas las órdenes pendientes para el símbolo actual.
  • REJILLA  - Se utiliza para estrategias de rejilla. Si el valor especificado es mayor que 1, crea una rejilla con el número indicado de órdenes (equidistantes una de otra), esta opcíon es útil en MetaTrader 5, permite aumentar el lotaje en cada nivel y colocar el Stop Loss en dicho nivel, en otras palabras, es equivalente a realizar trailing stop con incremento de la posición.


Pestaña Info

Esta pestaña muestra el gráfico y la información completa sobre el símbolo




  • Spread, nivel Mínimo de Stop, valor del Punto, volumen mínimo, volumen máximo permitido, paso de Lote, Swap para posiciones largas, Swap para posiciones cortas,
  • También muestra el tipo de vela en todos los periodos estándar:
  • El color es verde si el precio actual es superior al precio de apertura
  • El color es rojo si el precio actual es infoerior al precio de apertura.
  • Haga click en el botón del periodo para mostar el gráfico en la parte derecha (es posible seleccionar el símbolo).

 

Pestaña Ind

Esta pestaña muestra el estado de los indicadores

 

 

  • La flecha azul indica comprar
  • La flecha roja indica vender
  • Al hacer click sobre el botón del periodo verá el gráfico del símbolo en el periodo seleccionado. El símbolo y el periodo se pueden establecer en el panel

  

Pestaña Func

Esta pestaña muestra funciones útiles


Esta pestaña permite cerrar o eliminar todas las posiciones/órdenes, dependiendo del nivel especificado de depósito (Porciento/USD/Puntos).

Ejemplo: Quiere cerrar todas las posiciones, pero sin perder beneficios. Simplemente establezca los niveles Desde y Hasta, especificando las reglas de cierre para la posición y/o elimanción de ordenes, y haga click en el botón USAR. Esto cerrará todas las posiciones cuando los parámetros especificado estén fuera de rango.

  • >0 - Si es mayor que (0 - no se utiliza!!!)
  • <0 - Si es menor que (el valor del parámetro puede ser negativo) (0 - no se utiliza!!!)
  • $ - Calcular en USD
  • % - Calcular en % del Balance
  • P - Calcular en Puntos
  • USAR - Habilita esta opción

 

Otras características:

  1. Si la posición ha sido abierta con éxito, se escuchará un sonido similar al sonido del terminal cuando se abre una posición.
  2. Si ocurre algún error, se escuchará el sonido para errores
  3. No es posible establecer los niveles de stop en 0 o un valor inferior al permitido por el servidor.
  4. Hay un botón para minimizar el panel.

 

Referencias:

He utilizado las referencias siguientes al preparar el Panel de Control "VirtualTradePad":

