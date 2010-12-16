Ставь лайки и следи за новостями
Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5 v.4 - эксперт для MetaTrader 5
- 13029
-
Авторство:Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV.
Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5
Полная версия данной панели для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/167
Полная версия данной панели для МТ4: https://www.mql5.com/ru/market/product/2892
|Вкладка Pos - Управления Позициями
|Вкладка Ord - Управления Ордерами
|Вкладка INFO - Информация по символу
|Вкладка Ind - Информация по сигналам
|Вкладка Func - Панель функций
Панель управления основными приказами в МТ5 : buy sell buystop buylimit sellstop selllimit close delete modify tralling
Демонстрация:
Установка:
Для начала работы, скопируйте архив в папку терминала - правой кнопкой - извлечь файлы!
Запуск:
В меню «Навигатор» найдите эксперта Exp5-VirtualTradePad for MT5
Настройки терминала:
Входные параметры:
- В Входных параметрах возможно описать любые 6 инструментов для работы.
- Также можно поменять картинку БЕК на любой выбранный Вами цвет
Общий Вид:
Управляющие элементы:
Вкладка POSITIONS
Данная вкладка позволяет работать с рыночными позициями
- Lots - объект управления лотами. При нажатии на кнопки +- лоты будут увеличиваться с шагом в минимально доступный лот на сервере. Лот не опустится ниже минимально доступного на сервере.
- BUY - Открытие позиции БАЙ (Цена Ask вверху)
- SELL - Открытие позиции СЕЛЛ(Цена Bid вверху)
- REVERSE - Функция переворота позиций! Переворачивает с 0 уровнями стопа
- CLOSE - Закрытие Всей позиции
- TakeProfit/StopLoss - Выбор Тейкпрофита и Стоплосса для позиции.
- При нажатии на кнопки +- тейкпрофит/стоплосс будут увеличиваться с шагом в 1 пункт. тейкпрофит/стоплосс не опустится ниже минимально доступного на сервере или 0. С 0 При нажатии на + Тейкпрофит сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если тейкпрофит/стоплосс = 0 то значение его будет красным цветом
- Если же тейкпрофит/стоплосс не равен 0, его значение будет светится зеленным цветом
- MODIFY- Срочная модификация позиции с данным тейкпрофит/стоплосс. Здесь же можно сбросить уровни стопов на 0, или изменить их.
- Tralling - Выбор Трейлинг-стопа для позиции.
- Кнопка Tralling- Включение трейлинг-стопа. Включается для текущей выбранной пары, чтобы отключить – нажать еще раз.
- Если же Трейлинг-стоп не равен 0, его значение будет светится зеленным цветом
- При нажатии на кнопки +- Трейлинг-стоп будет увеличиваться с шагом в 1 пункт. Трейлинг-стоп не опустится ниже минимально доступного на сервере или 0. С 0 При нажатии на + трейлинг-стоп сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если Трейлинг-стоп = 0 то значение его будет красным цветом
- - Панель Выбора валютной пары для работы
- -Информация по позициям валютной пары
- Тип позиции – Объем – Цена открытия / Профит
- Если Открыта позиция Sell Кнопка валютной пары будет подсвечиваться Красным цветом. -
- Если Открыта позиция Buy Кнопка валютной пары будет подсвечиваться Зеленным цветом. -
Вкладка OrdersДанная вкладка позволяет работать с отложенными ордерами
- Order LS - Переменная пунктов для отсупа, при выставлении отложенного ордера. Как и в случае с ТП / СЛ меньше минимального на сервере поставить нельзя.
- TakeProfit - Тейкпрофит для отложенного ордера
- StopLoss - Стоплосс для отложенного ордера
- Lots - Лоты для отложенного ордера
- Варианты открытия:
- BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT
- DELETE - Кнопка Удалить Все отложенники, удаляет все отложенники текущей пары
- GRID- Количество открываемых ордеров, если больше 1 то получается сетка ордеров на одинаковом расстоянии от друг друга, в мт5 данная опция очень полезна, тем самым на каждом уровне мы открываем дополнительные лоты - и переносим наши стопов на потенциально новый уровень, другими словами получается траллингстоп с наращиванием лотов
Вкладка Info
Данная вкладка отображает полную информацию о выбранном инструменте + Выводит график
- Спред, Минимальный стоп, Поинт, Минимальный лот, Максимальный лот, Шаг лота, Длинный своп, Короткий своп,
- А также отображает направление свечи на стандартных ТФ:
- Стрелка вверх зеленная, означает что цена текущая выше чем цена открытия
- Стрелка вниз красная, означает что цена текущая нижу чем цена открытия
- При нажатии на ТФ - справа Выводится чарт выбранной пары и ТФ, ТФ и Пару можно менять непосредственно на панели
Вкладка Ind
Данная вкладка отображает Показания стандартных индикаторов по стандартным тактикам (Статья "20 торговых тактик")
- Стрелка вверх синяя, означает что Индикатор показывает сигнал на Buy
- Стрелка вниз красная, означает что Индикатор показывает сигнал на Sell на выбранном ТФ и Паре
- При нажатии на ТФ - справа Выводится чарт выбранной пары и ТФ, ТФ и Пару можно менять непосредственно на панели
Вкладка Func
Данная вкладка отображает интересные и полезные функции для работы со счетом
Данный блок позволяет закрыть и удалить все позиции/ордера, при достижении определенного уровня в процентах от депозита /долларах/ пунктов.
Например: вам срочно нужно уйти, но вы не хотите терять свою прибыль, вы выставляете уровни от и до Включаете по какому принципу закрывать и нажимаете кнопку USE. При пробитии вашего коридора - все закроется и удалится.
- >0 - Уровень Если Выше (0 - параметр не участвует!!!)
- <0 - Уровень Если ниже (При чем данный параметр может принимать как - так и + ) (0 - параметр не участвует!!!)
- $ - Считать в долларах
- % - Считать в % от Баланса
- P - Считать в Пунктах
- USE - Включить данную опцию
Другие характеристики:
- При правильном открытии позиции - прозвучит звук, такой же как в терминале при открытии.
- Если произошла ошибка, прозвучит звук ошибки
- Вы не сможете поставить уровень стопов меньше чем минимальный стоп текущий на сервере Или 0
- Есть кнопка минимизации панели, чтобы убрать панель с графика
Использованный Материал:
В данной панели управления "VirtualTradePad" были использованы следующие материалы:
- Эксперт ChartinChart(Стандартный эксперт из примера в МТ5)
- Статья "20 торговых сигналов"(https://www.mql5.com/ru/articles/130), использованы тактики индикаторов для вкладки "IND"
- Статья Переход с MQL4 на MQL5 (https://www.mql5.com/ru/articles/81)
- Набор функций для "Шаблона написания эксперта" - сделанный для своих нужд
