Советники

Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5 v.4 - эксперт для MetaTrader 5

Vladislav Andruschenko
13029
(56)
Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV.

Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5

Полная версия данной панели для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/167 

Полная версия данной панели для МТ4: https://www.mql5.com/ru/market/product/2892



Вкладка Pos - Управления Позициями
Вкладка Ord - Управления Ордерами

Exp5-VirtualTradePad - управление позициями

Exp5-VirtualTradePad - управление ордерами


Вкладка INFO - Информация по символу Вкладка Ind - Информация по сигналам Вкладка Func - Панель функций

Exp5-VirtualTradePad - Информация по символу

Exp5-VirtualTradePad - Информация по сигналами

Exp5-VirtualTradePad - Панель функций

Панель управления основными приказами в МТ5 : buy sell buystop buylimit sellstop selllimit close delete modify tralling

Демонстрация:


Установка:


Для начала работы, скопируйте архив в папку терминала - правой кнопкой - извлечь файлы!

Запуск:

В меню «Навигатор» найдите эксперта Exp5-VirtualTradePad for MT5

Exp5-VirtualTradePad - Запуск эксперта

Настройки терминала:


Входные параметры:

Exp5-VirtualTradePad - Входные параметры

  • В Входных параметрах возможно описать любые 6 инструментов для работы.
  • Также можно поменять картинку БЕК на любой выбранный Вами цвет

Общий Вид:

Exp5-VirtualTradePad - Общий вид


Управляющие элементы:

Вкладка POSITIONS

Данная вкладка позволяет работать с рыночными позициями

Exp5-VirtualTradePad - работа с рыночными позициями


  • Lots - объект управления лотами. При нажатии на кнопки +- лоты будут увеличиваться с шагом в минимально доступный лот на сервере. Лот не опустится ниже минимально доступного на сервере.
  • BUY - Открытие позиции БАЙ (Цена Ask вверху)
  • SELL - Открытие позиции СЕЛЛ(Цена Bid вверху)
  • REVERSE - Функция переворота позиций! Переворачивает с 0 уровнями стопа
  • CLOSE - Закрытие Всей позиции
  • TakeProfit/StopLoss - Выбор Тейкпрофита и Стоплосса для позиции.
  • При нажатии на кнопки Exp5-VirtualTradePad - кнопки Take Profit и Stop Loss позиции+- тейкпрофит/стоплосс будут увеличиваться с шагом в 1 пункт. тейкпрофит/стоплосс не опустится ниже минимально доступного на сервере или 0. С 0 При нажатии на + Тейкпрофит сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если тейкпрофит/стоплосс = 0 то значение его будет красным цветом Exp5-VirtualTradePad неверное значение Take Profit или Stop Loss
  • Если же тейкпрофит/стоплосс не равен 0, его значение будет светится зеленным цветом
  • MODIFY- Срочная модификация позиции с данным тейкпрофит/стоплосс. Здесь же можно сбросить уровни стопов на 0, или изменить их.
  • Tralling - Выбор Трейлинг-стопа для позиции.
  • Кнопка Tralling- Включение трейлинг-стопа. Включается для текущей выбранной пары, чтобы отключить – нажать еще раз.
  • Если же Трейлинг-стоп не равен 0, его значение будет светится зеленным цветом Exp5-VirtualTradePad-Trailing Stop
  • При нажатии на кнопки +- Трейлинг-стоп будет увеличиваться с шагом в 1 пункт. Трейлинг-стоп не опустится ниже минимально доступного на сервере или 0. С 0 При нажатии на + трейлинг-стоп сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если Трейлинг-стоп = 0 то значение его будет красным цветом

  •  - Панель Выбора валютной пары для работы
  • -Информация по позициям валютной пары
  • Тип позиции – Объем – Цена открытия / Профит
  • Если Открыта позиция Sell Кнопка валютной пары будет подсвечиваться Красным цветом. -
  • Если Открыта позиция Buy Кнопка валютной пары будет подсвечиваться Зеленным цветом. -

Вкладка Orders

Данная вкладка позволяет работать с отложенными ордерами


  • Order LS - Переменная пунктов для отсупа, при выставлении отложенного ордера. Как и в случае с ТП / СЛ меньше минимального на сервере поставить нельзя.
  • TakeProfit - Тейкпрофит для отложенного ордера
  • StopLoss - Стоплосс для отложенного ордера
  • Lots - Лоты для отложенного ордера
  • Варианты открытия:
  • BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT
  • DELETE - Кнопка Удалить Все отложенники, удаляет все отложенники текущей пары
  • GRID- Количество открываемых ордеров, если больше 1 то получается сетка ордеров на одинаковом расстоянии от друг друга, в мт5 данная опция очень полезна, тем самым на каждом уровне мы открываем дополнительные лоты - и переносим наши стопов на потенциально новый уровень, другими словами получается траллингстоп с наращиванием лотов

Вкладка Info

Данная вкладка отображает полную информацию о выбранном инструменте + Выводит график




  • Спред, Минимальный стоп, Поинт, Минимальный лот, Максимальный лот, Шаг лота, Длинный своп, Короткий своп,
  • А также отображает направление свечи на стандартных ТФ:
  • Стрелка вверх зеленная, означает что цена текущая выше чем цена открытия
  • Стрелка вниз красная, означает что цена текущая нижу чем цена открытия
  • При нажатии на ТФ - справа Выводится чарт выбранной пары и ТФ, ТФ и Пару можно менять непосредственно на панели

Вкладка Ind

Данная вкладка отображает Показания стандартных индикаторов по стандартным тактикам (Статья "20 торговых тактик")


  • Стрелка вверх синяя, означает что Индикатор показывает сигнал на Buy
  • Стрелка вниз красная, означает что Индикатор показывает сигнал на Sell на выбранном ТФ и Паре
  • При нажатии на ТФ - справа Выводится чарт выбранной пары и ТФ, ТФ и Пару можно менять непосредственно на панели

Вкладка Func

Данная вкладка отображает интересные и полезные функции для работы со счетом




Данный блок позволяет закрыть и удалить все позиции/ордера, при достижении определенного уровня в процентах от депозита /долларах/ пунктов.

Например: вам срочно нужно уйти, но вы не хотите терять свою прибыль, вы выставляете уровни от и до Включаете по какому принципу закрывать и нажимаете кнопку USE. При пробитии вашего коридора - все закроется и удалится.

  • >0 - Уровень Если Выше (0 - параметр не участвует!!!)
  • <0 - Уровень Если ниже (При чем данный параметр может принимать как - так и + ) (0 - параметр не участвует!!!)
  • $ - Считать в долларах
  • % - Считать в % от Баланса
  • P - Считать в Пунктах
  • USE - Включить данную опцию


Другие характеристики:

  1. При правильном открытии позиции - прозвучит звук, такой же как в терминале при открытии.
  2. Если произошла ошибка, прозвучит звук ошибки
  3. Вы не сможете поставить уровень стопов меньше чем минимальный стоп текущий на сервере Или 0
  4. Есть кнопка минимизации панели, чтобы убрать панель с графика


Использованный Материал:

В данной панели управления "VirtualTradePad" были использованы следующие материалы:

  • Эксперт ChartinChart(Стандартный эксперт из примера в МТ5)
  • Статья "20 торговых сигналов"(https://www.mql5.com/ru/articles/130), использованы тактики индикаторов для вкладки "IND"
  • Статья Переход с MQL4 на MQL5 (https://www.mql5.com/ru/articles/81)
  • Набор функций для "Шаблона написания эксперта" - сделанный для своих нужд
