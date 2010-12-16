Авторство:

Некоторые функции, использованные мною в моих экспертах, были скопированы с открытого доступа и модифицированы под нужды каждого эксперта. Автор некоторых функций — KimIV.

Exp5-VirtualTradePad for MetaTrader 5

Полная версия данной панели для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/167 Полная версия данной панели для МТ4: https://www.mql5.com/ru/market/product/2892







Вкладка Pos - Управления Позициями

Вкладка Ord - Управления Ордерами









Вкладка INFO - Информация по символу Вкладка Ind - Информация по сигналам Вкладка Func - Панель функций













Панель управления основными приказами в МТ5 : buy sell buystop buylimit sellstop selllimit close delete modify tralling

Демонстрация:





Установка:

Для начала работы, скопируйте архив в папку терминала - правой кнопкой - извлечь файлы!

Запуск:

В меню «Навигатор» найдите эксперта Exp5-VirtualTradePad for MT5





Настройки терминала:





Входные параметры:





В Входных параметрах возможно описать любые 6 инструментов для работы.

Также можно поменять картинку БЕК на любой выбранный Вами цвет

Общий Вид:





Управляющие элементы:

Вкладка POSITIONS



Данная вкладка позволяет работать с рыночными позициями





Lots - объект управления лотами. При нажатии на кнопки +- лоты будут увеличиваться с шагом в минимально доступный лот на сервере. Лот не опустится ниже минимально доступного на сервере.

- объект управления лотами. При нажатии на кнопки +- лоты будут увеличиваться с шагом в минимально доступный лот на сервере. Лот не опустится ниже минимально доступного на сервере. BUY - Открытие позиции БАЙ (Цена Ask вверху)

- Открытие позиции БАЙ (Цена Ask вверху) SELL - Открытие позиции СЕЛЛ(Цена Bid вверху)

- Открытие позиции СЕЛЛ(Цена Bid вверху) REVERSE - Функция переворота позиций! Переворачивает с 0 уровнями стопа

CLOSE - Закрытие Всей позиции

- Закрытие Всей позиции TakeProfit/StopLoss - Выбор Тейкпрофита и Стоплосса для позиции.

- Выбор Тейкпрофита и Стоплосса для позиции. При нажатии на кнопки +- тейкпрофит/стоплосс будут увеличиваться с шагом в 1 пункт. тейкпрофит/стоплосс не опустится ниже минимально доступного на сервере или 0. С 0 При нажатии на + Тейкпрофит сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если тейкпрофит/стоплосс = 0 то значение его будет красным цветом +- тейкпрофит/стоплосс будут увеличиваться с шагом в 1 пункт. тейкпрофит/стоплосс не опустится ниже минимально доступного на сервере или 0. С 0 При нажатии на + Тейкпрофит сразу примет значение минимально возможного на сервере. Если тейкпрофит/стоплосс = 0 то значение его будет красным цветом

Если же тейкпрофит/стоплосс не равен 0, его значение будет светится зеленным цветом

MODIFY - Срочная модификация позиции с данным тейкпрофит/стоплосс. Здесь же можно сбросить уровни стопов на 0, или изменить их.

- Срочная модификация позиции с данным тейкпрофит/стоплосс. Здесь же можно сбросить уровни стопов на 0, или изменить их. Tralling - Выбор Трейлинг-стопа для позиции.

- Выбор Трейлинг-стопа для позиции. Кнопка Tralling - Включение трейлинг-стопа. Включается для текущей выбранной пары, чтобы отключить – нажать еще раз.

- Включение трейлинг-стопа. Включается для текущей выбранной пары, чтобы отключить – нажать еще раз. Если же Трейлинг-стоп не равен 0, его значение будет светится зеленным цветом

При нажатии на кнопки



- Панель Выбора валютной пары для работы

- Панель Выбора валютной пары для работы -Информация по позициям валютной пары

-Информация по позициям валютной пары Тип позиции – Объем – Цена открытия / Профит

Тип позиции – Объем – Цена открытия / Профит Если Открыта позиция Sell Кнопка валютной пары будет подсвечиваться Красным цветом. -

Если Открыта позиция Buy Кнопка валютной пары будет подсвечиваться Зеленным цветом. -

Вкладка Orders

Данная вкладка позволяет работать с отложенными ордерами









Order LS - Переменная пунктов для отсупа, при выставлении отложенного ордера. Как и в случае с ТП / СЛ меньше минимального на сервере поставить нельзя.

TakeProfit - Тейкпрофит для отложенного ордера

StopLoss - Стоплосс для отложенного ордера

Lots - Лоты для отложенного ордера

Варианты открытия:

BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT

DELETE - Кнопка Удалить Все отложенники, удаляет все отложенники текущей пары

GRID - Количество открываемых ордеров, если больше 1 то получается сетка ордеров на одинаковом расстоянии от друг друга, в мт5 данная опция очень полезна, тем самым на каждом уровне мы открываем дополнительные лоты - и переносим наши стопов на потенциально новый уровень, другими словами получается траллингстоп с наращиванием лотов



Вкладка Info

Данная вкладка отображает полную информацию о выбранном инструменте + Выводит график









Спред, Минимальный стоп, Поинт, Минимальный лот, Максимальный лот, Шаг лота, Длинный своп, Короткий своп,

А также отображает направление свечи на стандартных ТФ:

Стрелка вверх зеленная, означает что цена текущая выше чем цена открытия

Стрелка вниз красная, означает что цена текущая нижу чем цена открытия

При нажатии на ТФ - справа Выводится чарт выбранной пары и ТФ, ТФ и Пару можно менять непосредственно на панели

Вкладка Ind

Данная вкладка отображает Показания стандартных индикаторов по стандартным тактикам (Статья "20 торговых тактик")





Стрелка вверх синяя, означает что Индикатор показывает сигнал на Buy

Стрелка вниз красная, означает что Индикатор показывает сигнал на Sell на выбранном ТФ и Паре

При нажатии на ТФ - справа Выводится чарт выбранной пары и ТФ, ТФ и Пару можно менять непосредственно на панели

Вкладка Func

Данная вкладка отображает интересные и полезные функции для работы со счетом





Данный блок позволяет закрыть и удалить все позиции/ордера, при достижении определенного уровня в процентах от депозита /долларах/ пунктов. Например : вам срочно нужно уйти, но вы не хотите терять свою прибыль, вы выставляете уровни от и до Включаете по какому принципу закрывать и нажимаете кнопку USE. При пробитии вашего коридора - все закроется и удалится.

>0 - Уровень Если Выше (0 - параметр не участвует!!!)

- Уровень Если Выше <0 - Уровень Если ниже (При чем данный параметр может принимать как - так и + ) (0 - параметр не участвует!!!)

- Уровень Если ниже (При чем данный параметр может принимать как - так и + ) $ - Считать в долларах

- Считать в долларах % - Считать в % от Баланса

- Считать в % от Баланса P - Считать в Пунктах

- Считать в Пунктах USE - Включить данную опцию





Другие характеристики:

При правильном открытии позиции - прозвучит звук, такой же как в терминале при открытии. Если произошла ошибка, прозвучит звук ошибки Вы не сможете поставить уровень стопов меньше чем минимальный стоп текущий на сервере Или 0 Есть кнопка минимизации панели, чтобы убрать панель с графика





Использованный Материал: