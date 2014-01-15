Exp5-VirtualTradePad para mt5

Este Expert Advisor foi projetado para o Concurso The Best Control Panel in MQL5

O Painel de Controle possui as seguintes características: buy, sell, buystop, buylimit, sellstop, selllimit, close, delete, modify, tralling stop



Instalação:

Para começar, copie o arquivo para a pasta terminal do cliente e extraia todos os arquivos.



Iniciando:

Procure o Expert Advisor Exp5-VirtualTradePad na janela "Navigator":

Configurações do terminal cliente:

Parâmetros de entrada:

A lista de símbolos de negociação (até 6 símbolos) podem ser especificados nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.



O Painel:

Aba Controle:

Aba POSIÇÕES

A aba Posições permite gerenciar as posições

O valor do nível de Trailing Stop pode ser aumentado utilizando os botões . Os valores são limitados com um stop mínimo, permitido no servidor de negociação. Se você definiu para 0 e pressionar +, o valor do nível de Trailing Stop será o mínimo permitido. Se nível de Trailing Stop= 0, o valor é exibido em vermelho

Aba Ordens

Esta aba permite operar ordens pendentes

Aba Info

Esta guia mostra o gráfico e informações completas sobre o símbolo

Spread, o nível de Stop mínimo, tamanho do ponto, volume de negociação mínimo, volume de negociação máximo permitido, passo do lote, troca de posições de compra, troca de posições de venda,

ABa Ind



Aba Func

Esta aba exibe funções úteis

Essa guia permite fechar ou apagar todas as posições / ordens, dependendo do nível do depósito especificado (Porcentagem / USD / Pontos).