Experts

Exp5-VirtualTradePad para mt5 v 4 (versão Concurso) - expert para MetaTrader 5

Exp5-VirtualTradePad para mt5 


Este Expert Advisor foi projetado para o Concurso The Best Control Panel in MQL5

 Aba Pos - Gestão de posição
Aba Ord - Gestão de ordem




  Aba INFO - Informação do símboloAba Ind - Informação dos sinais
 Aba Func - Funções




O Painel de Controle possui as seguintes características: buy, sell, buystop, buylimit, sellstop, selllimit, close, delete, modify, tralling stop


Instalação:

Para começar, copie o arquivo para a pasta terminal do cliente e extraia todos os arquivos.

Iniciando:

Procure o Expert Advisor Exp5-VirtualTradePad na janela "Navigator":

Configurações do terminal cliente:


Parâmetros de entrada:


A lista de símbolos de negociação (até 6 símbolos) podem ser especificados nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.

O Painel:


 

Aba Controle:

Aba POSIÇÕES

A aba Posições permite gerenciar as posições


  • Lots - Define o volume de negociação (em lote). O volume de negociação pode ser aumentado / diminuído utilizando o botão +-, é utilizado o passo mínimo permitido. Ele não permitirá que você definia o valor menor que o volume de negociação mínimo permitido.
  • BUY- Coloque a ordem de compra (no preço Ask)
  • SELL- Coloque a ordem de venda (no preço Bid)
  • REVERSE - Reverte a posição, ele não define os níveis de Stop
  • CLOSE - Fecha todas as posições
  • TakeProfit / StopLoss - Define os níveis de Take Profit e Stop Loss para a posição.
  • O valor de Take Profit/Stop Loss pode ser aumentado utilizando o botão . Ele não irá permitir que você especifique os valores abaixo do nível de stop permitido no servidor de negociação.
  • Se + for pressionado, o nível de Take Profit é definido como o mínimo permitido. Se TakeProfit/StopLoss=0, o valor é mostrado com uma cor vermelha.
  • Se TakeProfit/StopLoss é diferente de zero, sua cor é verde.
  • MODIFY - Modificação rápida dos parâmetros da posição (ele define SL/TP). Ele também permite resetar os stops ou mudá-los.
  • Tralling - Trailing Stop da posição.
  • Tralling button ele habilita o Trailing Stop para o símbolo atual, clique novamente caso você queira desabilitá-lo.
  • Se o nível de Trailing Stop for diferente de zero, o valor é mostrado em verde

  • O valor do nível de Trailing Stop pode ser aumentado utilizando os botões. Os valores são limitados com um stop mínimo, permitido no servidor de negociação. Se você definiu para 0 e pressionar +, o valor do nível de Trailing Stop será o mínimo permitido. Se nível de Trailing Stop= 0, o valor é exibido em vermelho

  • - Painel de seleção do símbolo
  • - Informações sobre a posição
  •   Por exemplo, direção da posição, volume, preço de abertura / Lucro.
  • Para posições de venda, o símbolo é exibido em vermelho:
  • Para posições de compra, o símbolo é exibido em verde:   


Aba  Ordens

Esta aba permite operar ordens pendentes



 

  • Order LS - Stop mínimo permitido para ordens pendentes (em pontos).
  • TakeProfit - Take Profit de ordens pendentes (em pontos)
  • StopLoss - Stop Loss de ordens pendentes
  • Lots - Volume de negociação de ordens pendentes
Tipos de ordens
  • BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT
  • DELETE - Exclui todas as ordens pendentes do símbolo atual.
  • GRID  - Utilizado para estratégia de grade. Se o valor especificado é superior a 1, ele coloca a grade com um determinado número de ordens (com a mesma distância), esta opção é útil no MetaTrader 5, que permite abrir lotes adicionais em cada nível e definir Stop Loss com o novo nível, em outras palavras, ele parece um trailing stop com adição de posições.


Aba Info

Esta guia mostra o gráfico e informações completas sobre o símbolo




  • Spread, o nível de Stop mínimo, tamanho do ponto, volume de negociação mínimo, volume de negociação máximo permitido, passo do lote, troca de posições de compra, troca de posições de venda,
  • Ele também mostra o tipo de vela para todos os tempos padrões:
  • A cor é verde caso o preço atual for superior ao preço de abertura
  • A cor é vermelha se o preço atual for inferior ao preço de abertura.
  • Clique no botão tempo para mostrar o gráfico do lado direito (o símbolo pode ser selecionado).

 

ABa Ind

Esta aba mostra o estado dos indicadores

 

 

  • A seta azul indica a compra
  • A seta vermelha indica a venda
  • Ao clicar no botão tempo, você verá o gráfico do símbolo no tempo especificado. O símbolo e os prazos podem ser configuradas no Painel

  

Aba Func

Esta aba exibe funções úteis


Essa guia permite fechar ou apagar todas as posições / ordens, dependendo do nível do depósito especificado (Porcentagem / USD / Pontos).

Exemplo: Você precisa fechar todas as posições, mas você não quer perder o lucro. Você só precisa definir os níveis De e Para, especificar a posição de fechamento / ordem de exclusão da regra, e clique no botão USE. Ele vai fechar todas as posições quando o parâmetro especificado estiver fora do intervalo.

  • >0 - Se maior que (0 - não é usado!!!)
  • <0 - Se é menor que (o valor do parâmetro pode ser negativo) (0 - não é usado!!!)
  • $ - Cálculo em USD
  • % - Calcula % do Balanço
  • P - Calcula em pontos
  • USE - habilita esta opção

 

Outras características:

  1. Se a posição foi aberta com sucesso, ela irá reproduzir um som semelhante ao som do terminal do cliente quando a posição está aberta.
  2. No caso de erro, ele irá tocar um som de erro
  3. Você não pode definir o nível de Stop para 0 ou menor que o mínimo permito de Stop no servidor de negociação.
  4. Há um botão para minimizar o painel.

 

Referências:

Eu utilizei as seguintes referências ao preparar o Painel de Controle "VirtualTradePad":

