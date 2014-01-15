Participe de nossa página de fãs
Exp5-VirtualTradePad para mt5 v 4 (versão Concurso) - expert para MetaTrader 5
- 5701
Exp5-VirtualTradePad para mt5
Este Expert Advisor foi projetado para o Concurso The Best Control Panel in MQL5
| Aba Pos - Gestão de posição
|Aba Ord - Gestão de ordem
|Aba INFO - Informação do símbolo
|Aba Ind - Informação dos sinais
|Aba Func - Funções
O Painel de Controle possui as seguintes características: buy, sell, buystop, buylimit, sellstop, selllimit, close, delete, modify, tralling stop
Instalação:
Para começar, copie o arquivo para a pasta terminal do cliente e extraia todos os arquivos.
Iniciando:
Procure o Expert Advisor Exp5-VirtualTradePad na janela "Navigator":
Configurações do terminal cliente:
Parâmetros de entrada:
A lista de símbolos de negociação (até 6 símbolos) podem ser especificados nos parâmetros de entrada do Expert Advisor.
O Painel:
Aba Controle:
Aba POSIÇÕES
A aba Posições permite gerenciar as posições
- Lots - Define o volume de negociação (em lote). O volume de negociação pode ser aumentado / diminuído utilizando o botão +-, é utilizado o passo mínimo permitido. Ele não permitirá que você definia o valor menor que o volume de negociação mínimo permitido.
- BUY- Coloque a ordem de compra (no preço Ask)
- SELL- Coloque a ordem de venda (no preço Bid)
- REVERSE - Reverte a posição, ele não define os níveis de Stop
- CLOSE - Fecha todas as posições
- TakeProfit / StopLoss - Define os níveis de Take Profit e Stop Loss para a posição.
- O valor de Take Profit/Stop Loss pode ser aumentado utilizando o botão . Ele não irá permitir que você especifique os valores abaixo do nível de stop permitido no servidor de negociação.
- Se + for pressionado, o nível de Take Profit é definido como o mínimo permitido. Se TakeProfit/StopLoss=0, o valor é mostrado com uma cor vermelha.
- Se TakeProfit/StopLoss é diferente de zero, sua cor é verde.
- MODIFY - Modificação rápida dos parâmetros da posição (ele define SL/TP). Ele também permite resetar os stops ou mudá-los.
- Tralling - Trailing Stop da posição.
- Tralling button ele habilita o Trailing Stop para o símbolo atual, clique novamente caso você queira desabilitá-lo.
- Se o nível de Trailing Stop for diferente de zero, o valor é mostrado em verde
O valor do nível de Trailing Stop pode ser aumentado utilizando os botões. Os valores são limitados com um stop mínimo, permitido no servidor de negociação. Se você definiu para 0 e pressionar +, o valor do nível de Trailing Stop será o mínimo permitido. Se nível de Trailing Stop= 0, o valor é exibido em vermelho
- - Painel de seleção do símbolo
- - Informações sobre a posição
- Por exemplo, direção da posição, volume, preço de abertura / Lucro.
- Para posições de venda, o símbolo é exibido em vermelho:
- Para posições de compra, o símbolo é exibido em verde:
Aba Ordens
Esta aba permite operar ordens pendentes
Tipos de ordens
- Order LS - Stop mínimo permitido para ordens pendentes (em pontos).
- TakeProfit - Take Profit de ordens pendentes (em pontos)
- StopLoss - Stop Loss de ordens pendentes
- Lots - Volume de negociação de ordens pendentes
- BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT
- DELETE - Exclui todas as ordens pendentes do símbolo atual.
- GRID - Utilizado para estratégia de grade. Se o valor especificado é superior a 1, ele coloca a grade com um determinado número de ordens (com a mesma distância), esta opção é útil no MetaTrader 5, que permite abrir lotes adicionais em cada nível e definir Stop Loss com o novo nível, em outras palavras, ele parece um trailing stop com adição de posições.
Aba Info
Esta guia mostra o gráfico e informações completas sobre o símbolo
- Spread, o nível de Stop mínimo, tamanho do ponto, volume de negociação mínimo, volume de negociação máximo permitido, passo do lote, troca de posições de compra, troca de posições de venda,
- Ele também mostra o tipo de vela para todos os tempos padrões:
- A cor é verde caso o preço atual for superior ao preço de abertura
- A cor é vermelha se o preço atual for inferior ao preço de abertura.
- Clique no botão tempo para mostrar o gráfico do lado direito (o símbolo pode ser selecionado).
ABa Ind
Esta aba mostra o estado dos indicadores
- A seta azul indica a compra
- A seta vermelha indica a venda
- Ao clicar no botão tempo, você verá o gráfico do símbolo no tempo especificado. O símbolo e os prazos podem ser configuradas no Painel
Aba Func
Esta aba exibe funções úteis
Essa guia permite fechar ou apagar todas as posições / ordens, dependendo do nível do depósito especificado (Porcentagem / USD / Pontos).
Exemplo: Você precisa fechar todas as posições, mas você não quer perder o lucro. Você só precisa definir os níveis De e Para, especificar a posição de fechamento / ordem de exclusão da regra, e clique no botão USE. Ele vai fechar todas as posições quando o parâmetro especificado estiver fora do intervalo.
- >0 - Se maior que (0 - não é usado!!!)
- <0 - Se é menor que (o valor do parâmetro pode ser negativo) (0 - não é usado!!!)
- $ - Cálculo em USD
- % - Calcula % do Balanço
- P - Calcula em pontos
- USE - habilita esta opção
Outras características:
- Se a posição foi aberta com sucesso, ela irá reproduzir um som semelhante ao som do terminal do cliente quando a posição está aberta.
- No caso de erro, ele irá tocar um som de erro
- Você não pode definir o nível de Stop para 0 ou menor que o mínimo permito de Stop no servidor de negociação.
- Há um botão para minimizar o painel.
Referências:
Eu utilizei as seguintes referências ao preparar o Painel de Controle "VirtualTradePad":
- Expert Advisor ChartinChart (Expert Advisor padrão do terminal cliente MetaTrader5)
- 20 Sinais de Negociação em MQL5 (as táticas de negociação da aba IND)
- Migrando do MQL4 para MQL5
- Um conjunto de funções do "Expert Advisor template", desenvolvidas para uso interno.
