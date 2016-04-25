私たちのファンページに参加してください
mt5のための Exp5-VirtualTradePad v 4（コンテスト版） - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 1717
mt5 Exp5-VirtualTradePad
このエキスパートアドバイザーはMQL5ベストコントロールパネルコンテストのために設計されています。
| Pos タブ - ポジション管理
|Ord タブ - 注文管理
|INFO タブ- 銘柄情報
|Ind タブ - シグナル情報
|Func タブ- 機能
コントロールパネルには次の機能があります：売、買、ストップ買い、リミット買い、ストップ売り、リミット売り、決済、削除、変更、トレイルストップ
インストール：
始めるには、クライアント端末のフォルダにアーカイブファイルをコピーして、すべてのファイルを抽出します。
起動：
Exp5-VirtualTradePad エキスパートアドバイザーを「ナビゲータ」ウィンドウで見つけます。
チャートターミナル設定；
入力パラメータ
（6までの）取引銘柄のリストはエキスパートアドバイザーの入力パラメータで指定することができます。
パネル：
コントロールタブ：
POSITIONS タブ
Positionsタブではポジション管理が可能です。
- Lots - ロット単位での取引量を設定します。取引量は+- ボタンで増減でき、許容された最小のステップサイズが使われます。最小の取引量許容値未満を設定することはできません。
- BUY- 買い注文の発注（買値で）
- SELL- 売り注文の発注（売値で）
- REVERSE - ポジションの反転。ストップレベルは設定しません。
- CLOSE - ポジションの決済
- TakeProfit / StopLoss - ポジションのテイクプロフィットおよびストップロスレベルの設定
- テイクプロフィットおよびストップロスレベルはボタンで増加できます。取引サーバでの最小許容ストップレベル未満の値の指定はできません。
- + が押された場合、テイクプロフィットレベルが最小許容テイクプロフィットとして設定されます。テイクプロフィット/ストップロスがゼロに等しい場合、値は赤で示されます。
- それ以外の場合、緑色が使われます。
- MODIFY - ポジションパラメータを手早く変更します（SL/TPの設定）。ストップのリセットや変更も可能です。
- Tralling - ポジションのトレーリングストップ
- Tralling ボタンは現在の銘柄のトレーリングストップを有効にします。無効にするにはもう一度クリックします。
- 0以外のトレーリングストップの値は緑で示されます。
トレーリングストップレベルはボタンで増加出来ます。値は、取引サーバで許可されている最小許容ストップに制限されています。0を設定して + を押すと、トレーリングストップレベルは最小許容値となります。トレーリングストップ= 0 の場合、値は赤で表示されます。
- - 銘柄選択パネル
- - ポジション情報
- 例は、ポジションの方向、数量、始値と利益です。
- ショートポジションの銘柄は赤で示されます。
- ロングポジションは緑で示されます。
Orders タブ
このタブは未決注文ンの操作に使われます。
注文の種類：
- Order LS -ポイント単位での未決注文の最小許容ストップ
- TakeProfit - >ポイント単位での未決注文のテイクプロフィット
- StopLoss - 未決注文のストップロス
- Lots - 未決注文の取引量
- BUYSTOP - SELLSTOP - BUYLIMIT - SELLIMIT
- DELETE - 現在の銘柄のすべての未決注文を削除します。
- GRID - グリッドストラテジーのために使用されます。指定された値が1より大きい場合、（同じ距離で）注文の指定された数でグリッドを配置します。このオプションはMetaTrader 5で有用で、各レベルで追加のロットを開き、新しいレベルでストップロスを設定することができます。換言すれば、ポジションの追加によるトレーリングストップのように見えます。
Info タブ
このタブは、チャートや銘柄の完全な情報を示します。
- スプレッド、最小ストップレベル、ポイントサイズ、最小取引量、最大許容取引量、ロットステップ、ロングポジションのスワップとショートポジションのスワップ。
- また、すべての標準的な時間枠のためのローソク足の種類が示されます。
- 現在価格が始値より高い場合、色は緑です。
- 現在価格が始値より低い場合、色は赤です。
- 右側のチャート表示するには時間枠のボタンをクリックします（銘柄の選択ができます）。
Ind タブ
このタブはインディケータの状態を表示します。
- 青矢印は買いを示します。
- 赤矢印は売りを示します。
- 時間枠のボタンをクリックすることで指定した時間枠での銘柄チャートが表示されます。銘柄と時間枠はパネルで設定できます。
Func タブ
このタブは有用な機能を表示します。
このタブは、指定した預金のレベル（パーセント/ USD/ポイント）に依存してすべてのポジション/注文を、決済したり削除することができます。
例：すべてのポジションの決済が必要であっても利益を失いたくない場合。FromとToレベルを設定し、ポジション決済と注文削除ルールを指定し、USEボタンをクリックします。指定されたパラメータが範囲外の場合すべてのポジションが決済されます。
- >0 - 以上（0 - 使用可能!!!）
- <0 - 未満（パラメータ値は負も可能）（0 - 使用可能!!!）
- $ - USDで計算
- % - 残高に相対した%で計算
- P - ポイントで計算
- USE - このオプションを有効にする
他の機能：
- ポジションが正常に開かれてた場合は、ポジションがクライアント端末で開いた時と似た音が再生されます。
- エラーが発生すると、エラー音が鳴ります。
- ストップレベルは0や取引サーバでの最小許容ストップレベル未満の値には設定できません。
- パネル最小化のボタンが存在します。
