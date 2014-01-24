请观看如何免费下载自动交易
Exp5-VirtualTradePad for mt5
该 EA 设计用来参加 MQL5 最佳控制面板大赛
| 持仓标签 - 持仓管理
|订单标签 - 订单管理
|信息标签- 符号信息
|指标标签 - 信号信息
|功能标签- 功能
该控制面板有如下特征: 买, 卖, 高买, 低买, 低卖, 高卖, 平仓, 删除, 修改, 尾随止损
安装:
首先, 复制存档文件至客户端文件夹并展开文件。
启动:
在 "浏览" 窗口找到 Exp5-VirtualTradePad EA:
客户端设置:
输入参数:
交易符号列表 (至多 6 个符号) 可以在 EA 输入参数中指定。
面板:
控制标签:
仓位 标签
仓位标签允许管理仓位
- 手数 - 设置交易量 (手数). 交易量可通过 +- 按钮增减, 使用最小允许步长。它将不允许您设置小于最小交易量的数值。
- 买- 放置买单 (以询价位)
- 卖- 放置卖单 (以出价)
- 反转 - 反转仓位, 它不能设置停止位
- 平仓 - 平所有持仓
- 止盈 / 止损 - 为持仓设置止盈和止损位.
- 止盈/止损值可以用 按钮增减。它将不允许您指定低于服务器上的最小停止位的数值。
- 如果按 + 止盈位将设置为最小许可止盈。如果止盈/止损=0, 则以红色显示该值
- 如果止盈/止损非零, 它的颜色是绿色。
- 修改 - 快速修改仓位参数 (它设置 SL/TP). 它也允许重置停止位以及改变它们。
- 尾随 - 持仓尾随止损.
- 尾随按钮 允许当前符号尾随止损, 再次点击若您打算禁止它。
- 如果尾随止损位不为零, 以绿色显示其值
尾随止损位的值可以用 按钮增减。这个值受服务器上的最小停止限制。如果您设置 0 并按 +, 尾随止损位将会设置最小允许值。如果尾随止损位 = 0, 则以红色显示数值
- - 符号选择面板
- - 有关持仓信息
- 例如, 仓位方向, 交易量, 开仓价/盈利。
- 对于空头仓, 符号显示为红色:
- 对于多头仓, 符号显示为绿色:
- 点差, 最小停止位, 点大小, 最小交易量, 最大允许交易量, 手数步长, 多头利息, 空头利息,
- 它也允许显示所有标准时间帧的蜡烛图类型:
- 如果当前价格高于开盘价显示绿色
- 如果当前价格低于开盘价显示红色。
- 点击时间帧按钮, 在右侧显示图表 (符号可以选择)。
- 蓝色箭头表示买
- 红色箭头表示卖
- 通过点击时间帧按钮您将看到指定时间帧的符号图表。符号和时间帧可在面板上设置
此标签允许关闭或删除所有持仓/订单, 依据指定资金级别 (百分比/USD/点数)。
例如: 您需要平所有持仓, 但您不打算损失盈利。您可以设置 从 和 到 级别, 指定平仓/订单删除规则, 并点击 使用 按钮。当指定参数超出范围它将平所有持仓。
- >0 - 如果高于 (0 - 未使用!!!)
- <0 - 如果低于 (参数值可为负) (0 - 未使用!!!)
- $ - 以美元计算
- % - 计算余额的 %
- P - 计算点数
- USE - 允许此选项
其他特点:
- 如果仓位已经成功建立,它将播放声音, 类似于客户端开仓时的声音。
- 出错时, 它将播放出错声音
- 您不能设置停止位为 0 或低于交易服务器上的最小允许停止位。
- 这是最小化面板按钮。
参考:
我在准备 "VirtualTradePad" 控制面板时, 已经使用如下参考:
- ChartinChart Expert Advisor (标准 MetaTrader5 客户端 EA)
- 20 个 MQL5 的交易信号 (指标标签的交易信号)
- 从 MQL4 迁移到 MQL5
- 来自 "EA 模板" 的功能集合, 开发用于内部使用。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/223
