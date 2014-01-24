Exp5-VirtualTradePad for mt5

该 EA 设计用来参加 MQL5 最佳控制面板大赛

该控制面板有如下特征: 买, 卖, 高买, 低买, 低卖, 高卖, 平仓, 删除, 修改, 尾随止损



安装:

首先, 复制存档文件至客户端文件夹并展开文件。



启动:

在 "浏览" 窗口找到 Exp5-VirtualTradePad EA:

客户端设置:

输入参数:

交易符号列表 (至多 6 个符号) 可以在 EA 输入参数中指定。



面板:

控制标签:

仓位 标签

仓位标签允许管理仓位

尾随止损位的值可以用 按钮增减。这个值受服务器上的最小停止限制。如果您设置 0 并按 +, 尾随止损位将会设置最小允许值。如果尾随止损位 = 0, 则以红色显示数值

此标签允许关闭或删除所有持仓/订单, 依据指定资金级别 (百分比/USD/点数)。