Enviado al Concurso de Paneles Gráficos.

Código:

El código fuente y su presentación se adjunta comprimido en ZIP.

Notas:

1) Para establecer los niveles de take profit y stop loss basta cor arrastrar la línea AZUL (suggestedEntryLine). TP y SL se determinan de manera automática dependiendo del tipo de Acción (COMPRA o VENTA) y se introducen en los campos S/L y T/P. Se pueden corregir arrastrando la línea azul una vez más, o simplemente introduciendo un nuevo valor en los campos S/L o T/P (doble click para editar, tecla Intro para confirmar los cambios).

2) El módulo del indicador MTF utiliza los valores del indicador desde M1 a MN1. Puede observar que no todos los rectángulos visualizan los valores del indicador cuando ejecuta este módulo en una nueva instalación de MT5. Es completetamente normal y se debe al hecho que los datos del historial aún no ha sido descargada por el terminal. Una vez se ha descargado todo el historial el módulo muestra correctamente todos los valores, los cuales son actualizados tick a tick (esto puede servir como una lectura de la 'humor' del mercado).

3) La lista de Puntos de Interés se construye desde:

cualquier línea Horizontal;

cualquier nivel de Fibonacci;

cualquier punto PIVOTE (establecido por el módulo PIVOTE).

Cuando agrega líneas adicionales, mientras el Plan de Trading está abierto basta con presionar el botón 'Actualizar' para agregar los nuevos objetos a la lista.

4) El calculador de Fibonacci recuerda las líneas para diferentes periodos, es fácil cambiar de periodo y escoger que pivote visualizar. El calculador está basado en el calculador web disponible en http://www.mypivots.com/calculators/pivot-point-calculator.aspx

5) Por favor vea los videos en la sección de Demos para ver las características principales del panel.

Demos:

https://www.youtube.com/watch?v=1qz8Gb--Y68

https://www.youtube.com/watch?v=ztVCPwnrUlQ

https://www.youtube.com/watch?v=BDzjKK4ixzk

https://www.youtube.com/watch?v=Iv84l6eq6Rk

https://www.youtube.com/watch?v=rQeRAMMqkQ0

Gracias,

Investeo