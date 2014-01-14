Mira cómo descargar robots gratis
Panel de Control para el Concurso - Asesor Experto para MetaTrader 5
Decripción:
El Panel de Control puede ser utilizado para el trading manual, scalping intradía, etc. El panel está diseñado para hacer scalping.
Presenta el siguiente aspecto:
Imagen 1. Panel de Control
Panel Superior:
- Título y versión;
- Hora GMT;
- Hora local;
Panel izquierdo:
- Volumen de Orden es la suma de los valores, seleccionados en el panel de operaciones. Permite establecer el volumen de la orden de una forma rápica y exacta. Rápidamente y con precisión se establece el volumen de operación deseado. Los valores se definen en los parámetros de entrada del Asesor Experto (hasta 9 valores);
- Botones Compra/Venta - para abrir una posición larga/corta. El volumen de la posición se muestra debajo del botón de Compra.
Panel derecho:
- Cerrar TODAS, cierra la posición abierta al precio actual;
- Loss Break, establece el Stop Loss para el nivel de Break Even, definido en los parámetros de entrada;
- Invertir, Invierte la posición abierta;
