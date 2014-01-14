El proyecto se desarrolló para el Concurso Mejor Panel Gráfico en MQL5.

El propósito del proyecto es ampliar las funciones del terminal cliente de MetaTrader 5 con una utilización más eficiente del espacio del gráfico.

El Asesor Experto tiene 4 paneles independientes con funciones diferentes. Cualquier panel puede se ocultado/restaurado o eliminado del gráfico (Panel de registro)



La resolución mínima para la demmostración es: 600x500.





Nota:

Este Asesor Expeto utiliza los siguientes tipos de letra:



Lucida Console

Wingdings

Wingdings 3

Arial Black



Por supuesto, el programa funcionará si alguna de estas fuentes no está instalada, pero el diseño se verá de otra forma y algunos mensajes se visualizarán incorrectamente.

Si no tiene instalado alguna de dichas fuentes, por favor instálelas.

La lista de fuentes disponibles se muestra en las propiedades del objeto Gráfico del terminal cliente de MetaTrader 5.



Paneles



El Asesor Experto tiene 4 paneles, 3 de los cuales se ubican en la ventana principal:



Panel de configuración

Panel de Control

Panel de información

El último panel (Panel de registro) se ubica en una subventana separada, puede ser ocultado.





1. Panel de registro







Para visualizar el panel de registro es necesario ejecutar el indicador TradeXpertLog, los comentarios del Asesor Expert se mostrarán en dicho panel.

Para una utilización óptima del área de trabajo, a la subventana pueden añadirse otros indicadores. Todos los registros del Asesor Expertos se imprimen en el registro del terminal (Print). Se recomienda utilizar los Logs mientras se opera, esto permitirá ver como se procesan las órdenes.



Este panel puedec utilizarse para depuración y para ver los comentarios de los otros paneles. El beneficio de utilizar dichos comentarios es el siguiente: tendrá una ventana independoiente para los registros y podrá centrarse en la información necesaria.



El tiempo se muestra correctmanete, incluso en festivos.



Los parametros configurables son los siguientes:



Tamaño de letra;

Color;

Longitud de la línea;

Número máximo de líneas.

2. Panel de operaciones(panel de control)







El propósito de este panel es operar.

Lista de operaciones disponibles:



Comprar un volumen determinado;

Vender un volumen determinado;

Comprar un volumen determinado estableciendo un nivel de Take Profit. Si el volumen es 0, solamente se establece el Take Profit;

Vender un volumen determinado estableciendo el nivel de Take Profit. Si el volumen es 0, solamente se establece el Take Profit;

Comprar un volumen determinado estableciendo el nivel de Stop Loss. Si el volumen es 0, solamente se establece el Stop Loss;

Vender un volumen determinado estableciendo el nivel de Stop Loss. Si el volumen es 0, solamente se establece el Stop Loss;

Colocación de órdenes BuyStop, BuyLimit, SellStop, SellLimit;

Cerrar la posición abierta en el símbolo actual;

Invertir la posición abierta en el símbolo actual. Los niveles anteriores de Stop Loss y Take Profit se estblecen en 0.

Hay algunas características al establecer los niveles de Stop.



Por ejemplo, si tenemos una posición de compra (0.5 lotes) y vendemos 0.1 lotes con Take Profit y Stop Loss establecidos, el Asesor Experto no modificará los stops. Pero si el volumen indicado supera 0.5 (por ejemplo 0.7), se establecerán los nuevos niveles de Take Profit y Stop Loss. Según recuerdo, el comportamiento del terminal cliente es el mismo.



Si el volumen es 0, el Asesor Experto establecera los nuevos niveles de Take Profit y Stop Loss (si son correctos).

Aquí puede especificarse en volumen de la operación. No está implementado el cálculo automático del volumen.



En primer lugar, hay muchos métodos para su cálculo.

En segundo lugar, esta funcion no se utiliza en trading manual.

Si no le gusta, puede agregar su propia implementación.



El Asesor Experto no comprueba el margen.



Después de establecer el volumen el valor se modifica según las propiedades del símbolo actual, por tanto debe comprobar dicho valor antes de operar.



Parámetros configurables:



Política de ejecución de la orden



Esquema de color



Retardo de la animación del panel

Algunos detalles sobre las políticas de ejecucion. Se soportan tres políticas de ejecución (ver la Documentación de MQL5):

ORDER_FILLING_FOK -- "Satisfacer o Eliminar"

ORDER_FILLING_IOC -- "Disponible"

ORDER_FILLING_RETURN -- "Disponible+"



3. Panel de información



Muetra el panel de información del símbolo y el estado de la posición abierta.





Parámetros configurables:



Esquema de color

Retardo de la animación

Número de barras para calcular los valores máximo y mínimo del spread

Hora. Puede mostrar la hora local, la de servidor, CET, EST, MSK, GMT.

4. Panel de configuración



Contiene los ajustes del Asesor Experto. Es posible añadir ajustes propios añadiendo algunas líneas de código.









Los parámetros con controles para aumentar/disminuir pueden se modificados con las techas "Arriba" y "Abajo" del teclado.



Parámetros configurables:



Esquema de color

Demostración (es mejor utilizar una resolución de 480p):

Adjuntos:

De acuerdo con Reglamento del Concurso (IV.2), el número máximo de archivos .mqh es 10, por tanto he preparado dos versiones, localizadas dentro del archivo comprimido:



original.zip, la versión original con la estructura inicial;

pack.zip, todos los archivos .mqh están combinados en un solo archivo.

Recomiendo utilizar la versión original.



Feliz trading!

