저작자:

제 EA에서 사용한 일부 기능은 오픈 소스에서 복사한 후 각 EA의 필요에 맞게 수정했습니다. 일부 함수의 작성자는 KimIV입니다.

메타트레이더 5용 Exp5-VirtualTradePad

MT5용 이 패널의 정식 버전: https: //www.mql5.com/ru/market/product/167. MT4용 이 패널의 정식 버전: https: //www.mql5.com/ru/market/product/2892







포지션 - 포지션 관리 탭

주문 - 주문 관리 탭









정보 탭 - 심볼 정보 Ind 탭 - 신호 정보 Func 탭 - 기능 패널













MT5 기본 주문 제어판: 매수 매도 매수스톱 매수제한 매도스톱 매도제한 닫기 삭제 트롤링 수정

데모:





설치하기:

시작하려면 아카이브를 터미널 폴더에 복사하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 파일을 추출하세요!

시작을 클릭합니다:

"내비게이터" 메뉴에서 MT5용 Expert Advisor Exp5-VirtualTradePad를 찾습니다.





터미널 설정으로 이동합니다:





입력 매개변수:





입력 매개변수에서는 작업할 6가지 도구를 설명할 수 있습니다.

BECK 그림을 원하는 색상으로 변경할 수도 있습니다.

일반 보기:





컨트롤:

위치탭



이 탭에서는 시장 포지션으로 작업할 수 있습니다.





랏 - 랏 관리 개체입니다. 버튼을 누르면 서버에서 사용 가능한 최소 랏 단위로 랏이 증가합니다. 랏은 서버에서 사용 가능한 최소 랏 아래로 떨어지지 않습니다.

- 랏 관리 개체입니다. 버튼을 누르면 서버에서 사용 가능한 최소 랏 단위로 랏이 증가합니다. 랏은 서버에서 사용 가능한 최소 랏 아래로 떨어지지 않습니다. BUY - 매수 포지션 열기(상단의 매도 호가).

- 매수 포지션 열기(상단의 매도 호가). SELL - 매도 포지션 개설 (상단의 매수 호가).

- 매도 포지션 개설 (상단의 매수 호가). REVERSE - 포지션 반전 기능! 0 스톱 레벨로 반전

CLOSE - 전체 포지션 청산

- 전체 포지션 청산 테이크프로핏/스톱로스 - 포지션의 테이크프로핏과 스톱로스를 선택합니다.

- 포지션의 테이크프로핏과 스톱로스를 선택합니다. 테이크프로핏/스톱로스가 1포인트씩 증가합니다. 테이크프로핏/스톱로스는 서버에서 사용 가능한 최소값 또는 0 아래로 떨어지지 않습니다. 0을 클릭하면 + 테이크프로핏은 서버에서 사용 가능한 최소값을 즉시 취합니다. 테이크프로핏/스톱로스 = 0이면 해당 값은 빨간색으로 표시됩니다.

테이크프로핏/스톱로스가 0이 아닌 경우, 해당 값은 녹색으로 표시됩니다.

수정 - 이 테이크프로핏/스톱로스가 설정된 포지션을 긴급하게 수정합니다. 여기서 스톱 레벨을 0으로 재설정하거나 변경할 수도 있습니다.

이 테이크프로핏/스톱로스가 설정된 포지션을 긴급하게 수정합니다. 여기서 스톱 레벨을 0으로 재설정하거나 변경할 수도 있습니다. 추적손절 - 포지션의 추적 손절매를 선택합니다.

- 포지션의 추적 손절매를 선택합니다. 추적손절 활성화 - 추적손절 활성화 버튼입니다 . 현재 선택한 쌍에 대해 켜져 있으며, 끄려면 다시 누릅니다.

. 현재 선택한 쌍에 대해 켜져 있으며, 끄려면 다시 누릅니다. 추적손절이 0이 아닌 경우 해당 값은 녹색으로 켜집니다.

버튼을 누르면



패널

-통화쌍 포지션 정보

-통화쌍 포지션 정보 포지션 유형 - 거래량 - 시가/이익

포지션 유형 - 거래량 - 시가/이익 매도 포지션이 개설된 경우 통화쌍 버튼이 빨간색으로 강조 표시됩니다. -

매수 포지션이 개설된 경우 통화쌍 버튼이 녹색으로 강조 표시됩니다. -

주문 탭

이 탭에서는 지정가 주문을 작업할 수 있습니다.









주문 LS - 지정가 주문을 할 때 드롭에 대한 가변 포인트. 서버의 최소값보다 낮은 TP/SL의 경우와 마찬가지로 설정할 수 없습니다.

테이크프로핏 - 지정가 주문에 대한 테이크프로핏.

스톱로스 - 지정가 주문의 스톱로스

랏 - 지정가 주문의 랏

옵션 열기:

매수스톱 - 매도스톱 - 매수제한 - 매도제한

삭제 - 모든 지정가 주문 삭제 버튼으로 현재 쌍의 모든 지정가 주문을 삭제합니다.

그리드 - 미체결 주문 수, 1보다 크면 서로 같은 거리에 있는 주문 그리드가 표시되며 MT5에서는 이 옵션이 매우 유용하므로 각 레벨에서 추가 랏을 열고 잠재적으로 새로운 레벨로 스톱을 이동하여 랏이 증가하는 후행 스톱을 얻습니다.



정보 탭

이 탭은 선택한 상품에 대한 전체 정보를 표시하고 차트를 표시합니다.









스프레드, 최소 스톱, 포인트, 최소 랏, 최대 랏, 랏 스텝, 롱 스왑, 숏 스왑,

표준 TF에서 캔들스틱의 방향도 표시됩니다:

위쪽 화살표 녹색, 현재 가격이 시초가보다 높음을 의미합니다.

아래쪽 화살표가 빨간색이면 현재 가격이 시초가보다 낮음을 의미합니다.

TF를 클릭하면 선택한 쌍과 TF의 차트가 오른쪽에 표시되며, 패널에서 직접 TF와 쌍을 변경할 수 있습니다.

인디 탭

이 탭에는 표준 전략에 대한 표준 보조지표 수치가 표시됩니다("20 트레이딩 전략" 참조).





파란색 위쪽 화살표는 인디케이터에 매수 신호가 표시됨을 의미합니다.

빨간색 아래쪽 화살표는 인디케이터가 선택한 TF 및 페어에 매도 신호를 표시한다는 의미입니다.

TF를 클릭하면 선택한 쌍과 TF의 차트가 오른쪽에 표시되며, 패널에서 직접 TF와 쌍을 변경할 수 있습니다.

기능 탭

이 탭에는 계정 작업에 유용하고 흥미로운 기능이 표시됩니다.





이 블록을 사용하면 예치금/달러/핍 비율로 특정 수준에 도달하면 모든 포지션/주문을 청산하고 삭제할 수 있습니다. 예를 들어 , 급히 나가야 하지만 수익을 잃고 싶지 않은 경우, 어떤 원칙에 따라 청산할 레벨을 설정하고 사용 버튼을 누릅니다. 복도가 깨지면 모든 것이 닫히고 삭제됩니다.

>0 - 레벨 위 (0 - 매개변수가 참여하지 않음 !!!)

- 레벨 위 <0 - 레벨 아래 (이 매개 변수는 -와 +를 모두 취할 수 있습니다. ) (0 - 매개 변수가 참여하지 않습니다!!! ).

- 레벨 아래 (이 매개 변수는 -와 +를 모두 취할 수 있습니다. ). $ - 달러 단위로 계산

- 달러 단위로 계산 % - 잔액의 % 단위로 계산

- 잔액의 % 단위로 계산 P - 포인트 단위로 계산

- 포인트 단위로 계산 USE - 이 옵션 활성화





기타 기능

위치가 올바르게 열리면 열 때 단말기에서와 동일한 소리가 납니다. 오류가 있는 경우 오류 소리가 들립니다. 서버의 현재 최소 정지 또는 0보다 낮은 정지 레벨을 설정할 수 없습니다. 차트에서 패널을 제거하기 위해 패널을 최소화하는 버튼이 있습니다.





사용된 자료: