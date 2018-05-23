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由 John Ehlres 创建的指标之一，根据 Ehlers:
即时趋势线:
它之所以有效是因为它完全从平滑平均中去除了主导的循环，
从数学角度看，矩形窗口的傅立叶变换（由简单平均形成）是Sin（x）/x分布。目标是把第一个空分布放到主导循环中。从直观上看，我们所做的就是在全部主导循环期间内进行简单移动平均，在这样的平均中，很多高于中间点或者低于中间点的采样点的总和是0。
这个版本与 最初版本 有一个重要差别: 它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数与平均是同一类，并且使用方法比最初版本更加直观。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20136
即时趋势线区带 (普适版)
这个版本使用一种区带来扩展了即时趋势线指标，可以更加简单地判断趋势和过滤掉一些错误信号，例如即时趋势线只使用斜率来当成信号。并且它也和最初版本有很重要的一点不同：它没有使用分数 alpha 参数来计算，这个版本使用的周期数和平均是同一类的，并且使用方法比初始版本更加直观。独立 ZigZag
独立 ZigZag 是一个 MetaTrader 5 版本的指标，就像 MetaTrader 4 中的 wonder 指标一样在网格周围浮动。