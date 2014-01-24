代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

i-ImpulseSystem - MetaTrader 5脚本

Dimitry | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2158
等级:
(32)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

本指标基于 Elder 的脉冲系统, 它使用不同颜色绘制烛形, 基于 OsMa (12,26,9) 和 移动平均 (EMA 13) 指标:

  • 如果 OsMa 和 EMA 增长, 烛形颜色为绿色;
  • 如果 OsMa 和 EMA 降低, 烛形颜色为红色;
  • 对于其他的情况, 烛形颜色为灰色;

i-ImpulseSystem


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/167

基于布林带的EA交易 基于布林带的EA交易

本EA交易基于布林带. 它使用了跟随趋势的策略并使用布林带做为指标.

Dual Trix EA 交易 Dual Trix EA 交易

它使用对赌加倍(martingale), 加倍的次数是受限的.

MQL5 的关键字和别名 MQL5 的关键字和别名

用于自动替换和展示的MQL5关键字和别名.

在 MQL5 中操作套接字 在 MQL5 中操作套接字

本函数库将使您在MetaTrader 5和外部服务器应用程序之间传输报价信息.