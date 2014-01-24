i-ImpulseSystem

请观看如何免费下载自动交易
本指标基于 Elder 的脉冲系统, 它使用不同颜色绘制烛形, 基于 OsMa (12,26,9) 和 移动平均 (EMA 13) 指标:
- 如果 OsMa 和 EMA 增长, 烛形颜色为绿色;
- 如果 OsMa 和 EMA 降低, 烛形颜色为红色;
- 对于其他的情况, 烛形颜色为灰色;
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/167
