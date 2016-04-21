Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
i-ImpulseSystem - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator basiert auf Elder's Impluse System. Er zeigt Kerzen mit unterschiedlichen Farben an, abhängig von den Indikatoren OsMa (12,26,9) und Moving Average (EMA 13):
- Wenn der OsMa und EMA ansteigen ist die Kerzenfarbe grün
- Wenn der OsMa and EMA fallen ist die Kerzenfarbe rot
- Für alle anderen Fälle ist die Kerzenfarbe grau
Abbildung:
