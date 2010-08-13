Индикатор по импульсной системе Александра Элдера, окрашивает свечи в соответствии с показаниями OsMa (12,26,9) и Moving Average (EMA 13):

Если OsMa и EMA выросли, свеча окрашивается в зеленый цвет;

Если OsMa и EMA уменьшились, свеча окрашивается в красный цвет;

Во всех остальных случаях свеча окрашивается в серый цвет.