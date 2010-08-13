Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i-ImpulseSystem - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6752
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор по импульсной системе Александра Элдера, окрашивает свечи в соответствии с показаниями OsMa (12,26,9) и Moving Average (EMA 13):
- Если OsMa и EMA выросли, свеча окрашивается в зеленый цвет;
- Если OsMa и EMA уменьшились, свеча окрашивается в красный цвет;
- Во всех остальных случаях свеча окрашивается в серый цвет.
Советник "Боллинджер на стероидах"
Советник "Боллинджер на стероидах". Эксперт торгует по тренду и использует индикатор Bollinger Bands.Советник на двух Trix
Советник использует мартингейл с ограниченным числом удвоений.
Работа с сокетами в MQL5
Библиотека для передачи котировок из MetaTrader5 в серверное приложение.AlfOs
Осциллятор, аналогичный OsMA на Variable Index Dynamic Average.