전문가 어드바이저 "스테로이드 볼린저". 전문가 어드바이저는 추세에 따라 거래하고 볼린저 밴드 인디케이터를 사용합니다.

전문가 어드바이저는 복식 횟수가 제한된 마틴 게일을 사용합니다.