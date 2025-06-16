코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

i-임펄스 시스템 - MetaTrader 5용 지표

Dimitry | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
97
평가:
(32)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

알렉산더 엘더의 임펄스 시스템에 따른 지표는 OsMa (12,26,9) 및 이동평균 (EMA 13) 수치에 따라 캔들 색상을 지정합니다:

  • OsMa와 EMA가 증가하면 캔들은 녹색으로 표시됩니다;
  • OsMa와 EMA가 감소한 경우 캔들은 빨간색으로 표시됩니다;
  • 다른 모든 경우 캔들은 회색입니다.

i-임펄스시스템 알렉산더 엘더의 임펄스 시스템


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/167

스테로이드 볼린저. 스테로이드 볼린저.

전문가 어드바이저 "스테로이드 볼린저". 전문가 어드바이저는 추세에 따라 거래하고 볼린저 밴드 인디케이터를 사용합니다.

두 개의 트릭스에 대한 전문가 자문 두 개의 트릭스에 대한 전문가 자문

전문가 어드바이저는 복식 횟수가 제한된 마틴 게일을 사용합니다.

DailyHighLow Indicator for MQL5 DailyHighLow Indicator for MQL5

데일리하이로우 인디케이터는 지정된 기간을 기준으로 차트에 고가 및 저가 수준을 표시하도록 설계된 메타트레이더 5(MQL5)용 다용도 도구입니다. 이 지표는 사용자 지정 가능한 기간과 가격 계산 방법을 통해 유연성을 제공하므로 의사 결정을 위해 주요 가격 수준에 의존하는 트레이더에게 특히 유용합니다.

Time To Close v1.01 - MT5 Time To Close v1.01 - MT5

촛불을 닫을 시간입니다. 동적 텍스트 색상. 백 테스트에 최적화되었습니다.