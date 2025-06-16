거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
알렉산더 엘더의 임펄스 시스템에 따른 지표는 OsMa (12,26,9) 및 이동평균 (EMA 13) 수치에 따라 캔들 색상을 지정합니다:
- OsMa와 EMA가 증가하면 캔들은 녹색으로 표시됩니다;
- OsMa와 EMA가 감소한 경우 캔들은 빨간색으로 표시됩니다;
- 다른 모든 경우 캔들은 회색입니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/167
