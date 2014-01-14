Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Asesor Experto Dual Trix - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2144
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto se basa en indicadores Dual Trix. Se utiliza martingala, el número de duplicaciones queda limitado.
Tiene buenos resultados en el probador de estrategias para el año pasado (EURUSD, M5).
Guarde los archivos de biblioteca (.mqh) en: carpeta_datos_terminal\MQL5\Include\
Parámetros de entrada:
- DML - Tamaño de lote (en dinero del depósito);
- UD - cantidad de duplicaciones;
- Stop - Stop Loss en puntos;
- Tp - Take Profit en puntos;
- Slipage - Desviación en puntos;
- Fast - Período Trix rápido;
- Slow - Período Trix lento.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/165
Este Asesor Experto se basa en las Bandas de Bollinger. Utiliza la estrategia de seguimiento de tendencia y el indicador Bandas de Bollinger.i-ImpulseSystem
El indicador se basa en el Sistema de Impulso de Elder.
Esta es la versión en MQL5 del indicador DinapoliTargets. El indicador ZigZag se añade a la gráfica.TicksFile
Este Asesor Experto le permite guardar información acerca de los ticks, reales o simulados en el Probador de Estrategias.