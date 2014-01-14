CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Asesor Experto Dual Trix - Asesor Experto para MetaTrader 5

Grigoriy Chaunin
\MQL5\Include\
martingail.mqh (3.26 KB) ver
ontesterfunctions.mqh (2.42 KB) ver
tootrix.mq5 (3.57 KB) ver
El Asesor Experto se basa en indicadores Dual Trix. Se utiliza martingala, el número de duplicaciones queda limitado.

Tiene buenos resultados en el probador de estrategias para el año pasado (EURUSD, M5).

Asesor Experto Dual Trix

Guarde los archivos de biblioteca (.mqh) en: carpeta_datos_terminal\MQL5\Include\

Parámetros de entrada:

  • DML - Tamaño de lote (en dinero del depósito);
  • UD - cantidad de duplicaciones;
  • Stop - Stop Loss en puntos;
  • Tp - Take Profit en puntos;
  • Slipage - Desviación en puntos;
  • Fast - Período Trix rápido;
  • Slow - Período Trix lento.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/165

