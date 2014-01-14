Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-ImpulseSystem - indicador para MetaTrader 5
Este indicador se baseia no sistema Impulso de Elder, ele plota velas de diferentes cores, dependendo dos indicadores OsMa (12,26,9) e da Média Móvel (EMA 13):
- Se OsMA e EMA crescem, a cor da vela é verde;
- Se OsMA e EMA caem, a cor da vela é vermelha;
- Para todos os outros casos, a vela é cinza;
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/167
