i-ImpulseSystem - indicador para MetaTrader 5

Este indicador se baseia no sistema Impulso de Elder, ele plota velas de diferentes cores, dependendo dos indicadores OsMa (12,26,9) e da Média Móvel (EMA 13):

  • Se OsMA e EMA crescem, a cor da vela é verde;
  • Se OsMA e EMA caem, a cor da vela é vermelha;
  • Para todos os outros casos, a vela é cinza;

i-ImpulseSystem

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/167

Trabalhando com soquetes em MQL5 Trabalhando com soquetes em MQL5

Esta biblioteca irá permitir que você transfira cotações em tempo real do Metatrader 5 para aplicações de servidores externos.

AlfOs AlfOs

Ele é um oscilador semelhante ao OsMA com a Variable Index Dynamic Average.

Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger ® Expert Advisor baseado nas Bandas de Bollinger ®

Este Expert Advisor se baseia nas Bandas de Bollinger. Ele usa uma estratégia de acompanhamento de tendência (DEMA) e o indicador Bandas de Bollinger ®.

Expert Advisor Dual Trix Expert Advisor Dual Trix

Ele utiliza martingale e o número de duplicações é limitado.