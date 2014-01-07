CodeBaseSecciones
Moving Average of Oscillator (OsMA) - indicador para MetaTrader 5

El Moving Average of Oscillator (OsMA, Media Móvil del Oscilador) es la diferencia entre el oscilador y su valor suavizado.

En este caso, la línea base de Moving Average Convergence/Divergence (MACD) hace de oscilador, y en el suavizado (smoothing) se utiliza la línea de señal.

Media Móvil del Oscilador

Media Móvil del Oscilador

Cálculo:

OSMA = MACD - SIGNAL

