Moving Average of Oscillator (OsMA) - indicador para MetaTrader 5
El Moving Average of Oscillator (OsMA, Media Móvil del Oscilador) es la diferencia entre el oscilador y su valor suavizado.
En este caso, la línea base de Moving Average Convergence/Divergence (MACD) hace de oscilador, y en el suavizado (smoothing) se utiliza la línea de señal.
Media Móvil del Oscilador
Cálculo:
OSMA = MACD - SIGNAL
