i-ImpulseSystem

内容
このインディケータは Elder's Impluse system に基づいています。ローソク足は様々な色でプロットされ、OsMa （12,26,9）及び移動平均（EMA 13）インディケータに頼ります。
- OsMaとEMAが上昇する場合、ローソク足は緑です。
- OsMaとEMAが下降する場合、ローソク足は赤です。
- 他のすべての場合についてはローソク足は灰色です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/167
