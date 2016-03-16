コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

i-ImpulseSystem - MetaTrader 5のためのインディケータ

Dimitry | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1241
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータは Elder's Impluse system に基づいています。ローソク足は様々な色でプロットされ、OsMa （12,26,9）及び移動平均（EMA 13）インディケータに頼ります。

  • OsMaとEMAが上昇する場合、ローソク足は緑です。
  • OsMaとEMAが下降する場合、ローソク足は赤です。
  • 他のすべての場合についてはローソク足は灰色です。

i-ImpulseSystem


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/167

ボリンジャーバンド ®に基づいたエキスパートアドバイザー ボリンジャーバンド ®に基づいたエキスパートアドバイザー

このエキスパートアドバイザーはボリンジャーバンドに基づいています。トレンドフォローストラテジーとボリンジャーバンドインディケータが使われます。

Dual Trixエキスパートアドバイザー Dual Trixエキスパートアドバイザー

マルチンゲールが使用され、倍加の数は限られています。

MQL5のキーワードとエイリアス MQL5のキーワードとエイリアス

自動変換に使われるMQL5キーワードとエイリアスが提示されています。

MQL5でのソケット操作 MQL5でのソケット操作

このライブラリを使用すると、MetaTrader 5 から外部のサーバアプリケーションに リアルタイム相場を転送することができます。