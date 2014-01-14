Dual Trix UpGrade_1

Asesor Experto, basado en dos MACD, utiliza el sistema de gestión de capital martingala.

Este indicador se basa en un MACD simple, pero te permite elegir también una periodicidad del indicador diferente de la actual. Puede elegir la actual periodicidad de la gráfica (entonces el indicador muestra los mismos valores que un MACD común) o cualquier periodicidad superior.

El indicador spread_on_chart muestra los valores actuales de spread, nivel de stop y nivel de congelación.