Indicadores

Dual Trix UpGrade_1 - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
q_import
Visualizaciones:
1476
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
Dual Trix UpGrade_1. El método para mostrar el texto en el indicador se tomó de "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.

Dual Trix UpGrade_1

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/154

