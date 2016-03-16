無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dual Trix UpGrade_1 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Dual Trix Upgrade 1インディケータでの大きなテキスト出力は「antt」https://www.mql5.com/en/forum/330/page2からとられました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/154
MACD - 任意の高めの時間枠
このインディケータは、単純なMACDに基づいていますが、現在のものと異なるインディケータの時間枠の選択も可能にします。チャートの現在の時間枠（その後、インディケーターは共通のMACDと同じ値を示します）、または任意の高い時間枠の選択ができます。spread_on_chart
spread_on_chart インディケータはスプレッド、ストップとフリーズレベルの現在値を表示します。
MartGreg
2つのMACDに基づくエキスパートアドバイザーで、資金管理としてマーチンゲール法を使用します。Dual_Trix_Upgrade2
チャートおよびインディケータウィンドウで、デュアル拡大値を使用したデュアルトリックスインディケータ