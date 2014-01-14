CodeBaseSecciones
MACD - Con periodicidad superior - indicador para MetaTrader 5

Este indicador se basa en el MACD común. La idea principal es permitir al trader elegir también periodicidad para el indicador mostrado.

Naturalmente, usted tiene la posibilidad de elegir sólo la periodicidad actual o cualquier otra superior.

No es posible mostrar MACD con periodicidad inferior a la actual de la gráfica.

MACD - Con periodicidad superior

