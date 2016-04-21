und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dual Trix UpGrade_1 - Indikator für den MetaTrader 5
q_import
1083
Dual Trix Upgrade 1. Größere Textausgabe des Indikators wurde von "antt" übernommen https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/154
Dieser Indikator basiert auf dem einfachen MACD, aber ermöglicht es auch eine andere als die aktuelle Zeiteinheit zu wählen. Sie können die aktuelle Zeiteinheit des Charts wählen (dann zeigt der Indikator die gleichen Werte wie der gewöhnliche MACD) oder eine beliebige höhere Zeiteinheit.spread_on_chart
Der spread_on_chart Indikator zeigt die aktuellen Werte für Spread, Stop und Freeze Niveaus.
Ein Expert Advisor basierend auf zwei MACDs, er verwendet das Martingale Money-Management System.Dual_Trix_Upgrade2
Der Dual Trix Indikator mit zweifach vergrößerten Werten im Chart und dem Indikatorfenster.