Indikatoren

Dual Trix UpGrade_1 - Indikator für den MetaTrader 5

q_import
1083
(17)
Dual Trix Upgrade 1. Größere Textausgabe des Indikators wurde von "antt" übernommen https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.

Abbildung:

Dual Trix UpGrade_1

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/154

