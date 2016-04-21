Dual Trix UpGrade_1

Dieser Indikator basiert auf dem einfachen MACD, aber ermöglicht es auch eine andere als die aktuelle Zeiteinheit zu wählen. Sie können die aktuelle Zeiteinheit des Charts wählen (dann zeigt der Indikator die gleichen Werte wie der gewöhnliche MACD) oder eine beliebige höhere Zeiteinheit.

Der spread_on_chart Indikator zeigt die aktuellen Werte für Spread, Stop und Freeze Niveaus.