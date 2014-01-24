请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Dual Trix UpGrade_1 - MetaTrader 5脚本
Dual Trix 升级版 1. 指标中的大文字显示来自于 "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/154
