Dual Trix UpGrade_1 - MetaTrader 5용 지표

Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
q_import
조회수:
110
평가:
(17)
게시됨:
듀얼 트릭스 업그레이드 1. 표시기의 더 큰 텍스트 출력은 "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2 에서 가져왔습니다.

듀얼 트릭스 업그레이드_1

MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/154

GZIP - 디코딩 GZIP - 디코딩

이 형식으로 압축된 *.gz 파일 또는 사이트의 응답에서 GZIP 아카이브의 압축을 풉니다.

ADX Indicator (MQL5) ADX Indicator (MQL5)

ADX(평균 방향성 지수) 평활화 인디케이터는 이중 지수 평활화 필터를 적용하여 표준 ADX를 향상시켜 노이즈를 줄이고 보다 선명한 추세 신호를 제공합니다. 평활화된 +DI(파란색), -DI(빨간색), 기본 ADX 선(녹색) 등 세 개의 선이 표시됩니다. 이 개선된 버전은 트레이더가 잘못된 신호를 줄이면서 추세 강도와 잠재적 방향 변화를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 기존 추세를 확인하고 실제 가격 반전이 일어나기 전에 모멘텀 약화를 경고하는 데 탁월하므로 추세 추종 전략과 최적의 진입/청산 시점을 결정하는 데 유용합니다.

MartGreg MartGreg

마틴 게일 방법을 사용한 자본 관리와 함께 두 가지 MACD에 대한 전문가 자문.

Multik Multik

다중 통화 어드바이저.