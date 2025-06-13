거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
Dual Trix UpGrade_1 - MetaTrader 5용 지표
듀얼 트릭스 업그레이드 1. 표시기의 더 큰 텍스트 출력은 "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2 에서 가져왔습니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/154
GZIP - 디코딩
이 형식으로 압축된 *.gz 파일 또는 사이트의 응답에서 GZIP 아카이브의 압축을 풉니다.ADX Indicator (MQL5)
ADX(평균 방향성 지수) 평활화 인디케이터는 이중 지수 평활화 필터를 적용하여 표준 ADX를 향상시켜 노이즈를 줄이고 보다 선명한 추세 신호를 제공합니다. 평활화된 +DI(파란색), -DI(빨간색), 기본 ADX 선(녹색) 등 세 개의 선이 표시됩니다. 이 개선된 버전은 트레이더가 잘못된 신호를 줄이면서 추세 강도와 잠재적 방향 변화를 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 인디케이터는 기존 추세를 확인하고 실제 가격 반전이 일어나기 전에 모멘텀 약화를 경고하는 데 탁월하므로 추세 추종 전략과 최적의 진입/청산 시점을 결정하는 데 유용합니다.