Introducción



Desde el año 2008 la mayoría de los centros de negociación comenzaron a trabajar con los spreads "flotantes". Durante la noche, los spreads son a menudo más amplios. Los spreads amplios aparecen durante las noticias.

El aumento del spread puede ser suficiente para que algunos sistemas de trading no puedan ser rentables en ese momento. El nivel de stop puede aumentar varias veces, esto puede provocar el funcionamiento incorrecto de Asesores Expertos con valores fijos de Stop Loss y Take Profit.



El Probador de Estrategias del terminal de cliente MetaTrader 4 utiliza los últimos valores conocidos de spread, nivel de stop y nivel de congelación, el resultado depende de estos valores. El Probador de Estrategias del terminal de cliente MetaTrader 5 utiliza los valores históricos de spread, la estructura de datos de precios históricos tiene el campo correspondiente.



El indicador spread_on_chart muestra los siguientes valores en el gráfico:

spread (la diferencia entre los actuales Ask y Bid);

nivel de stop (la distancia mínima desde el precio actual hasta el Stop Loss y Take Profit);

nivel de congelación (la distancia mínima para la modificación de órdenes).

Se actualiza cada tick.

Parámetros de entrada:

Corner - esquina de la gráfica para la salida. Por defecto - se utiliza esquina superior izquierda;

XMargin, YMargin - márgenes horizontal y vertical;

Font, Color, Size - nombre de la fuente, color de fuente y tamaño de fuente.

Imágenes:





Lista de archivos: