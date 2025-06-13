Unisciti alla nostra fan page
Dual Trix UpGrade_1 - indicatore per MetaTrader 5
Aggiornamento Dual Trix 1. L'output di testo più grande nell'indicatore è stato preso da "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/154
