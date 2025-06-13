CodeBaseSezioni
Dual Trix UpGrade_1 - indicatore per MetaTrader 5

Aggiornamento Dual Trix 1. L'output di testo più grande nell'indicatore è stato preso da "antt" https://www.mql5.com/en/forum/330/page2.

GZIP - Decodifica GZIP - Decodifica

Decomprimere archivi GZIP da file *.gz o risposte da siti compressi con questo formato.

ADX Indicator (MQL5) ADX Indicator (MQL5)

L'indicatore ADX (Average Directional Index) Smoothed migliora l'ADX standard applicando un doppio filtro di smoothing esponenziale per ridurre il rumore e fornire segnali di tendenza più chiari. Traccia tre linee: +DI (blu), -DI (rosso) e la linea ADX principale (verde). Questa versione raffinata aiuta i trader a identificare la forza del trend e i potenziali cambiamenti di direzione con una riduzione dei falsi segnali. L'indicatore eccelle nel confermare le tendenze consolidate e nel segnalare l'indebolimento del momentum prima che si verifichino le effettive inversioni di prezzo, rendendolo prezioso sia per le strategie di trend following che per determinare i punti di entrata/uscita ottimali.

MartGreg MartGreg

Expert Advisor su due MACD con gestione del capitale secondo il metodo della martingala.

Multik Multik

Consulente multicurrency.