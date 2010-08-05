Смотри, как бесплатно скачать роботов
Dual Trix UpGrade_1 - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- q_import
- Просмотров:
- 4295
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Dual Trix Upgrade 1. Метод вывода текста в индикаторе взят отсюда: https://www.mql5.com/en/forum/330/page2
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/154
MACD - Any higher timeframe
Данные индикатор основан на MACD, однако позволяет вам выбрать также и другой временной масштаб индикатора, отличный от текущего таймфрейма графика. Можно выбрать текущий таймфрейм (в этом случае индикатор покажет значения обычного MACD) или таймфрейм большего временного масштаба.spread_on_chart
Показывает текущее значение спреда (spread), минимального расстояния до стоп ордеров (stop level) и дистанции заморозки торговых операций (freeze level).