CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Dual Trix UpGrade_1 - индикатор для MetaTrader 5

Q_import | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
q_import
Просмотров:
4295
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Dual Trix Upgrade 1. Метод вывода текста в индикаторе взят отсюда: https://www.mql5.com/en/forum/330/page2

Dual Trix UpGrade_1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/154

MACD - Any higher timeframe MACD - Any higher timeframe

Данные индикатор основан на MACD, однако позволяет вам выбрать также и другой временной масштаб индикатора, отличный от текущего таймфрейма графика. Можно выбрать текущий таймфрейм (в этом случае индикатор покажет значения обычного MACD) или таймфрейм большего временного масштаба.

spread_on_chart spread_on_chart

Показывает текущее значение спреда (spread), минимального расстояния до стоп ордеров (stop level) и дистанции заморозки торговых операций (freeze level).

MartGreg MartGreg

Советник на двух MACD с управлением капиталом по методу мартингейл.

Multik Multik

Мультивалютный советник.