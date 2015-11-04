请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
i-SpectrAnalysis_TriX - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1040
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
klot
此指标是 TriX 指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。
您可以使用此方法对任何指标的输出进行平滑处理。这种方法的主要优点是几乎零延迟。
指标输入参数:
input int TriXPeriod=14; input ENUM_APPLIED_PRICE TriXPrice=PRICE_MEDIAN; input uint N = 7; // 序列长度 input uint SS = 20; // 平滑系数 input int Shift=0; // 水平偏移柱线数
此处:
- N — 设置序列长度 (二的指数);
- SS — 结果频谱超过所设频率值时的平滑系数。SS 不能大于 2^N。如果 SS = 2^N, 则 TriX 序列是重复的。
此指标需要以下程序库: https://www.mql5.com/zh/code/7000。
图例.1. i-SpectrAnalysis_TriX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13738
i-SpectrAnalysis_Momentum
此指标是动量指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。Exp_i-KlPrice
这款 Exp_i-KlPrice EA 基于 i-KlPrice直方条突破超买和超卖级别。
i-SpectrAnalysis_MA
此指标是移动均线指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。i-SpectrAnalysis_MA_Cloud
此指标是移动均线指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。