GRFLeadingEdge_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 735
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Indicador GRFLeadingEdge con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador GRFLeadingEdge.mq5.
Fig. 1. Indicador GRFLeadingEdge_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13709
