GRFLeadingEdge_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador GRFLeadingEdge com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer o arquivo do indicador GRFLeadingEdge.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador GRFLeadingEdge_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13709
