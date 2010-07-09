Ставь лайки и следи за новостями
Предсказание цены методом ближайших соседей (k-NN) - индикатор для MetaTrader 5
- Vladimir
- 6749
Метод k-ближайших соседей (k-NN, k-Nearest Neighbor algorithm) ищет k прошлых паттернов (соседей), которые наиболее похожи на текущий паттерн и вычисляет будущие цены на основе взвешенного голосования этих соседей.
Данный индикатор находит только одного ближайшего соседа. По сути, это алгоритм 1-NN. Он использует коэффициент корреляции Пирсона между текущим паттерном и всеми прошлыми паттернами и измеряет расстояние между ними.
Индикатор имеет следующие входные параметры:
- Npast - количество баров прошлого в паттерне
- Nfut - количество баров будущего в паттерне (должно быть < Npast)
Индикатор рисует две кривые: синяя кривая показывает прошлые цены полученные методом ближайших соседей, а красная кривая показывает будущие цены того же паттерна. Ближайшие сосед масштабируется в коэффициентом соответствии линейной регрессией между данным паттерном и текущим паттерном.
Индикатор также выводит информацию о дате ближайшего соседа и коэффициент корреляции с настоящим паттерном. Например: "Дата ближайшего соседа 2003.08.27 07:00:00 коэффициент корреляции с текущим паттерном равен 0.9434264228359904".
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/133
Этот индикатор описывает цены рядом Фурье и экстраполирует их в будущее.
