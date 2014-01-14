Bandas de Bollinger +-3sigma.



Es posible modificar el periodo y la proporción sigma (Un tamaño adecuado de la desviación está entre 0.5~1.0)

El indicador Bandas de Bollinger (BB) es similar a Envelopes. La única diferencia es que las bandas del Envelopes son dibujadas a una distancia fija (%) desde la media móvil, mientras que las Bandas de Bollinger se dibujan a un número determinado de desviaciones estándar de la misma. La desviación estándar es una medida de la volatilidad, por lo tanto las Bandas de Bollinger Bands se ajustan por sí mismas a las condiciones del mercado. Cuando el mercado es más volátil, las bandas se ensanchan y se contraen durante los periodos de baja volatilidad.



