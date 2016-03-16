私たちのファンページに参加してください
最近傍による価格予測 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
k最近傍アルゴリズム（k-NN）は、現在のパターンに最も類似しているk個の過去のパターン（ネイバー）を検索し、それらの隣人の加重投票に基づいて将来の価格を計算します。本インディケータは、1つだけの最近傍を検索します。よって、本質的には、これは1-NNのアルゴリズムです。これは、現在のパターンとそれらの間の距離の尺度として、過去の全てのパターンの間のピアソン相関係数を使用しています。
インディケータには、次の入力パラメータがあります。
- Npast - パターン内の過去のバーの数
- Nfut -パターン内の将来のバーの数（< Npastが必須）
インディケータは2つの曲線をプロットします。青い曲線は、そのフィッティング中にモデル出力を表し、赤い曲線は、将来の価格予測を示します。最近傍は、このパターンと現在のパターンとの間の線形回帰の傾きに応じてスケーリングされます。インディケータはまた開始最近傍の日付と現在のパターンとの相関係数に関する情報を出力します。例は下記です。
Nearest_Neighbor （EURUSD,H1）：最近傍は、2003年8月26日23時00分00秒を日付と0.9432442047577905の現在のパターンとの相関関係を有しています。
